Macerata, droga e ubriachi al volante: denunce in serie

Macerata, 10 ottobre 2023 - Sei denunce, due arresti e due segnalazioni per uso non terapeutico di droga. È il bilancio dei controlli della Compagnia dei carabinieri di Macerata nel corso degli ultimi giorni. Tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e altre tre per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Zoomando, la prima è stata una donna che la notte scorsa, alla guida di una Mercedes sulla rotatoria di via Mainini di Montecassiano, è stata fermata dal nucleo radiomobile di Macerata: la guida a zig zag ha insospettito i militari. Non appena la conducente, una 62enne della zona, è stata invitata a scendere, è risultato palese lo stato di alterazione psicofisica. L’alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,22 g/l (il limite imposto dalla legge è 0.5 grammi per litro), superiore più del doppio alla soglia consentita. Le è stata ritirata la patente di guida e la sua condotta è stata segnalata alla Procura di Macerata. Stessa sorte è capitata al conducente di una Opel Corsa, un 43enne di Pollenza che, in via Roma a Macerata, è stato controllato sempre da una pattuglia del Norm. Esito dell’alcoltest: 1,17 g/l. Anche per lui ritiro della patente. Invece una 44enne dominicana, residente in provincia, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. È successo la settimana scorsa, quando una pattuglia di Monte San Giusto è intervenuta poiché la donne, alla guida di una Volkswagen Polo, era finita contro il muro di cinta di un’abitazione di via Circonvallazione. Era rimasta illesa. Ma l’essersi sottratta ai controlli non è stato sufficiente ad evitare il ritiro del documento di guida e la segnalazione alla Procura di Macerata per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza. I numerosi controlli hanno poi consentito di sorprendere tre pregiudicati residenti in provincia, gravati da un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Macerata, divieto a cui avevano deciso di non ottemperare. Gli arresti invece, eseguiti dai carabinieri di Corridonia e Mogliano, riguardano un uomo e una donna residenti destinatari di diverse misure emesse dall’Autorità Giudiziaria. Nel primo caso un 47enne è stato tratto in arresto e sottoposto alla detenzione domiciliare poiché è stato raggiunto da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura, essendo stato condannato alla pena complessiva di 7 mesi e 27 giorni di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti. Nel secondo caso, una 59enne di origini pugliesi, è stata tratta in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Ancona. La donna, responsabile di reati in materia societaria commessi tra il 2012 e il 2014, per i quali dovrà scontare la pena della reclusione di 3 anni e 11 mesi; è stata rintracciata nella propria abitazione e accompagnata alla Casa Circondariale di Pesaro. Le segnalazioni alla Prefettura di Macerata per uso non terapeutico di sostanza stupefacente sono scaturite a seguito dei frequenti del Radiomobile nella zona dei Giardini Diaz. In diverse circostanze sono stati così sorpresi un 35enne italiano e un 24enne del Gambia, entrambi residenti in città, trovati in possesso rispettivamente di 0,75 grammi di cocaina e di una modica quantità di hashish.