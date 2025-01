Macerata e Civitanova premiate. Bollino azzurro per Urologia

Nell’ambito della seconda edizione, la Fondazione Onda Ets ha attribuito, per la seconda volta, il bollino azzurro all’unità di urologia dell’ospedale di Macerata diretta da Lucilla Servi, e anche – per la prima volta – all’unità di urologia dell’ospedale di Civitanova diretta da Willy Giannubilo. Si tratta di un riconoscimento importante, assegnato ai centri ospedalieri virtuosi per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in un’ottica multidisciplinare, con attenzione particolare al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post chirurgiche. "I due bollini ottenuti dagli ospedali della nostra azienda certificano la qualità delle prestazioni erogate ai pazienti" afferma Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast di Macerata. "Il riconoscimento ottenuto come centri di eccellenza nei percorsi diagnostico-terapeutici offerti ai cittadini per le patologie uro-andrologiche – prosegue – è frutto della competenza e dell’impegno quotidiano dei nostri professionisti e delle loro èquipe, ai quali va il mio ringraziamento".

Nei reparti di urologia degli ospedali dell’Ast di Macerata è attiva una rete multidisciplinare che affronta i molteplici aspetti della salute uro-andrologica, con un’attenzione rivolta a migliorare la qualità di vita delle persone con tumore della prostata, con percorsi dedicati alla gestione della patologia con un approccio che integra medicina e riabilitazione. La collaborazione tra professionisti, pazienti e familiari è essenziale per affrontare in modo efficace le sfide legate al tumore della prostata e alle sue complicanze. "Questi riconoscimenti attestano l’elevata qualità dei servizi offerti ai cittadini dalle due strutture ospedaliere, che si contraddistinguono per accuratezza e tempestività nella diagnosi" afferma l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini.