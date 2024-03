Macerata e Fano senza problemi

AVIMECC

0

VOLLEY BANCA MACERATA

3

AVIMECC : Raso 2, Capelli 15, Chillemi 5, Nastasi, Cascio, Buzzi 5, Spagnol 13, Giudice 2. NE: Di Franco, Putini, Italia, Tidona, Lombardo. Allenatore: Di Stefano.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 7, Pahor, Fall 8, Penna 16, Sanfilippo 6, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 10, Lazzaretto 13. NE: Owusu, Ravellino. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Gaetano e Giorgianni.

Parziali: 20-25, 21-25, 21-25

La Volley Banca Macerata, capolista del girone Blu dell’A3, vince a Modica e chiude bene la regular season considerando che nel prossimo turno osserverà la giornata di riposo. E da adesso i maceratesi potranno pensare alla sfida promozione con Mantova, vincitrice dell’altro girone, in programma il 7 e 14 aprile con l’eventuale bella fissata per il 21 aprile. Da Modica torna una squadra anche più sicura di sé e delle sue potenzialità perché i maceratesi riescono a far passare in secondo piano le assenze dell’opposto Casaro e del centrale Orazi grazie alle belle prestazioni di Penna e Sanfilippo. In Sicilia i biancorossi controllano gran parte della partita, a cominciare dal primo set dove allunga il passo nel finale. Nel secondo c’è più equilibrio quando nel finale emerge la maggiore qualità del Volley Banca Macerata, infine nel terzo gli ospiti tengono sempre in mano le redini del match che cala il sipario dopo 80 minuti. Da adesso coach Castellano potrà iniziare a gettare le basi per lo spareggio promozione.