L’istituto comprensivo Fermi di Macerata è impegnato in questi giorni nella "Settimana culturale". Il tema è "Fermi! Osserviamo il mondo", e si è partiti dalle visite a palazzo Buonaccorsi e alle opere del Crivelli. Poi sono in corso le visite al Centro di educazione ambientale a Fontescodella. Tutte le quattro classi della 3ª media, guidate dalla prof Elisa Baldassarri, stanno eseguendo lo studio sul rilievo architettonico della Porta Mercato, partendo dalla ricerca storica nella biblioteca comunale per poi procedere con il rilievo architettonico che sarà restituito realizzando un disegno tecnico mediante computer.