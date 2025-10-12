Macerata in lacrime per il professor Alberto Massarini

Macerata, 12 ottobre 2025 – Macerata in lacrime per Alberto Massarini, storico professore di educazione fisica per intere generazioni; aveva insegnato in diverse scuole medie e superiori della città, principalmente al liceo scientifico Galileo Galilei dove era stato per molti anni. Se n’è andato oggi, all’età di 83 anni. Pioniere del nuoto maceratese, aveva lavorato in qualità di esperto del settore al polo natatorio maceratese seguendo l’evoluzione della struttura fino alla fine della gestione della Filarmonica. Aveva prestato servizio come educatore fisico alla palestra Madison e poi alla palestra Supergym. Nel 2015 era sceso in campo alle comunali con la lista civica “Macerata Capoluogo” a sostegno della candidatura di Mariella Tardella a sindaco. Era un maceratese doc, conosciuto in tutto il territorio. Ed è sempre rimasto nel cuore dei suoi studenti. Grande appassionato di sci, era una figura chiave di tutto lo sport maceratese. Tanti i messaggi per lui e di vicinanza alla famiglia, in particolare alla moglie Stefania e al figlio Alessandro. “Sono quelle notizie che non vorresti mai avere. Ciao Alberto. Grazie grande motivatore! Se oggi continuo ad allenarmi sempre e comunque è merito di quella mentalità che mi hai trasmesso in dieci anni dei tuoi allenamenti. Che la terra ti sia lieve”, ha scritto un amico. “Una persona inimitabile, un amico, un sorriso sempre aperto”, ha aggiunto un concittadino. “Quante volte mi ha spronata in piscina a fare del mio meglio”, ricorda un’allieva. E ancora: “È stato colui che mi ha preso la mano a 4 anni, mi ha insegnato disciplina, amore per le cose belle della vita. Grazie Alberto mi mancherai”, “Grande Prof. L’unico vero insegnante di educazione fisica. Un mito. Lo ricorderò sempre”, “Rimarrai per sempre nei miei pensieri come colui che mi ha insegnato l'arte dello sport”, “Grande professionista della ginnastica a corpo libero”. “Un abbraccio fin lassù”. “Grande professore e amico”, ha scritto il consigliere provinciale Pierfrancesco Castiglioni. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dall’assessore Paolo Renna, che l’aveva conosciuto quando giocava a pallanuoto: “Non mi ha mai insegnato purtroppo, ma lo stimavamo tutti. È stato un grande maestro di sport per tante generazioni”. Il funerale si svolgerà nella sua città, Macerata. Ma la data non è stata ancora fissata.