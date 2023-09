Macerata, luci con citazione (e svista) di una canzone di Leonard Cohen

Macerata, 17 settembre 2023 – “C'è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce”. Nell'originale, “There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in”. È una delle più note frasi di Leonard Cohen, contenuta nella canzone Anthem, album 'The future' (1992): un canto di speranza, per dire che tutto, anche l'accadimento più doloroso, ha un senso.

Chissà cosa avrebbe detto oggi il cantautore canadese famoso in tutto il mondo per la sua Hallelujah se si facesse un giro dalle parti di vicolo Consalvi, appena ripulito, sistemato e riqualificato anche grazie all'illuminazione, un progetto, questo, del Comune in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. Passando di là, avrebbe alzato la testa e visto le luci con il testo della sua canzone, "There is a crack in everything, that show the light gets in”.

Avrebbe subito notato sorpreso, una "s” di troppo (è How e non Show), forse avrebbe sorriso, forse no. Resta il fatto che molti sabato sera, nel vicolo fresco fresco di inaugurazione immerso in un' atmosfera festosa, tra via Gramsci e corso Matteotti, non hanno potuto fare a meno di notare l'errore e allora giù fotografie, battute, risatine. “Forse potevano rileggere la frase prima di allestire l'illuminazione”, il pensiero di tanti. Il progetto di collaborazione tra Comune e Accademia è partito nel 2018. «Non un punto di arrivo, ma un altro tassello di un programma di riqualificazione complessiva», ha detto ieri il sindaco Sandro Parcaroli in occasione del taglio del nastro del vicolo.