Macerata: inasprimento delle sanzioni per il superamento del limite di velocità in centro abitato

Sono favorevole all’inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto del limite di velocità, specie in centro abitato – afferma il comandante della polizia locale di Macerata Danilo Doria –. Se un incidente avviene a velocità più bassa le conseguenze sono più lievi.

L’articolo 142 comma 8 prevede la sanzione, per chi supera il limite di oltre 10 km/h e non oltre i 40 km/h, da 173 a 694 euro. Ha avuto una modifica: nel caso in cui la stessa violazione avvenga in centro abitato e per almeno due volte in anno, va da 220 a 880 euro con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

L’amministrazione ha alzato gli standard di sicurezza delle strade aumentando l’illuminazione, prevedendo attraversamenti pedonali rialzati e percorsi riservati per i pedoni, come nel rione Marche.