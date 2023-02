Macerata, inchiesta sull’immigrazione clandestina: gli arrestati avevano il reddito di cittadinanza

Gli arrestati avevano il reddito di cittadinanza

Percepivano il reddito di cittadinanza i tre tunisini per i quali sono state disposte le misure cautelari nell’ambito dell’indagine "Wet shoes", su una presunta associazione a delinquere che avrebbe favorito l’immigrazione clandestina di nordafricani. Le indagini potrebbero essere ormai alle battute finali, visto che martedì mattina la Digos ha effettuato gli arresti e le perquisizioni.

In carcere è finito Nabil Gharsellaoui, tunisino da anni residente in città, ritenuto dagli inquirenti il leader dell’associazione a delinquere. È stato invece messo ai domiciliari Nabil Baazaoui, trovato in provincia di Ferrara, dove aveva preso temporaneamente in affitto un appartamento. Per loro, oggi o domani si terranno gli interrogatori di garanzia con il giudice Carlo Masini di Ancona. Baazaoui, ritenuto anche lui ai vertici del gruppo criminale e difeso dall’avvocato Marco Proietti Mosca, ha chiesto alla polizia di poter tornare nel domicilio che aveva a Macerata, ma a quanto sembra si tratterebbe del casolare perquisito l’altra mattina dalla Digos, e trovato occupato da alcuni clandestini: al momento, è escluso che possa tornare ad abitare lì. Ora si vedrà cosa diranno i due arrestati, se sceglieranno di parlare. Non è stato invece ancora rintracciato il terzo soggetto per cui il tribunale di Ancona aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono partite da una serie di inchieste iniziate dopo l’attentato terroristico a Berlino del 2016. Era emerso infatti che l’attentatore era in Germania grazie a documenti avuti in Italia. Risalendo alla sua rete di contatti sono state portate a termine già tre operazioni in materia di immigrazione clandestina. Questa è la quarta. Si tratterebbe di un sodalizio molto ben strutturato per far arrivare nordafricani in Italia, e poi negli altri paesi della Ue grazie ai documenti ottenuti qui. Oltre ai nove tunisini e al marocchino, sono indagati i due vigili urbani, la ex impiegata comunale, il titolare di un centro di assistenza fiscale e due imprenditori. Ma tutti gli italiani coinvolti, difesi dagli avvocati Paolo Carnevali, Alessandro Rocco, Marina Quadrini e Silvia Roccoletti, respingono le accuse e assicurano di non aver mai partecipato ad alcuna organizzazione criminale.

Intanto, in Comune, l’assessore alla polizia locale Paolo Renna non entra nel merito dell’inchiesta, che vede indagati due agenti della polizia locale e una impiegata dell’anagrafe, quest’ultima per altro già in pensione dopo un’altra vicenda giudiziaria che l’aveva vista protagonista. "Abbiamo massima fiducia nelle istituzioni, attendiamo gli esiti delle indagini e con la massima trasparenza in seguito si faranno tutti i passi, se saranno dovuti e quando sarà il momento". "Tengo a ribadire anche la nostra massima fiducia nella struttura e nella professionalità della polizia locale maceratese – prosegue l’assessore –. Macerata è nella top ten delle città più sicure d’Italia, grazie anche al lavoro di squadra fatto con le forze dell’ordine e la prefettura".