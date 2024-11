Macerata Jazz, c’è Galliano al Lauro Rossi

Domani, alle 21 al teatro Lauro Rossi, salirà sul palco Richard Galliano nell’ambito del nuovo appuntamento con "Macerata jazz". Con il suo New York Tango Trio, Galliano esplorerà le sonorità del tango argentino e della musette francese, generi che ha saputo reinterpretare in chiave jazzistica con una maestria ineguagliabile. Galliano sarà accompagnato da Adrien Moignard alla chitarra e Philippe Aerts al contrabbasso. Prima del concerto, aperitivo al Centrale Macerata, con un omaggio ai grandi sassofonisti del jazz guidato da Stefano Conforti. Sempre al Centrale si proseguirà dopo il concerto del teatro in una jam session.