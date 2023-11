Macerata Jazz da non perdere. L’Emmet Cohen Trio arriva venerdì al Lauro Rossi

Per "Macerata Jazz" arriva Emmet Cohen Trio: il secondo appuntamento in cartellone è per venerdì alle 21.15 al teatro Lauro Rossi.

Poliedrico pianista e compositore, Emmet Cohen (foto) è una delle figure cardine del jazz della sua generazione. Giovane ma già con solida carriera alle spalle: vincitore degli American Pianists Award nel 2019 e finalista del Thelonius Monk International Piano Competition nel 2011, ha partecipato ai più importanti festival del mondo come Monterey, Newport, North Sea, Berna, Edimburgo, New Orleans, ha suonato nei jazz club più famosi, dal Birdland al londinese Ronnie Scott’s. È anche il pianista del trio di Christian McBride. Suona l’Hammond B-3 come organista residente allo Smoke Jazz Club di New York. Durante il lockdown ha creato "Live From Emmet’s Place", live streaming settimanale con milioni di visualizzazioni. Con lui sul palco Joey Ranieri al contrabbasso e Joe Farnsworth alla batteria. Alle 19.30, aperitivo in jazz al Centrale: il quintetto capitanato da Stefano Conforti proporrà il viaggio musicale "Tra Napoli e Buenos Aires, New York e Parigi". Intanto, in vicolo Consalvi, continua la mostra di foto "Marche Jazz Stories, 30 scatti per raccontare i luoghi jazz delle Marche", dove in occasione di ogni appuntamento di Macerata Jazz, per mezz’ora a partire dalle 19, tra gli scatti dei fotografi marchigiani – Pieroni, Feliziani, Falcioni, Serafini e Conti – che raccontano in pillole gli oltre 50 anni di jazz nelle Marche, risuoneranno le note dei sax dell’azienda Borgani. Questo venerdì tocca a Fabrizio Caraceni. Info: biglietteria in piazza Mazzini o www.vivaticket.com.