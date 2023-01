Macerata Jazz, oltre duemila presenze nel ricordo di Piangiarelli

"Macerata Jazz ha riscosso un grande successo testimoniato da tre sold out e da oltre duemila presenze in teatro". Daniele Massimi, presidente dell’associazione Musicamdo Jazz e direttore artistico del festival, tira le somme della rassegna che si è chiusa pochi giorni fa e che ha proposto sei concerti al Lauro Rossi. "È stato un successo – aggiunge l’assessore Katiusca Cassetta – per la città che torna a essere un punto di riferimento anche nel jazz". Si è trattato di un’edizione molto particolare. "È stata caratterizzata – spiega Massimi – dal ricordo di Paolo Piangiarelli, celebrato con la mostra fotografica ‘So long Paolo’ del fotografo Carlo Pieroni installata in maniera permanente nel foyer del Lauro Rossi e con la pubblicazione del libro Philology di “Paolo Piangiarelli. Una etichetta discografica nota nel mondo’’ di Roberto Arcuri". È stato un susseguirsi di proposte molto interessanti: dal cantautorato italiano di grande levatura con la poetica jazzata di Sergio Cammariere e del suo trio, alle novità d’Oltreoceano con i giovani talenti del pianista Christian Sands e della sassofonista Melissa Aldana; dall’omaggio a Piangiarelli con il concerto tributo fatto da due suoi pupilli come Alessandro Lanzoni e Francesco Cafiso, al grande gospel americano con la formazione di Roderick Giles, sino all’omaggio a Mina con il progetto della Musicamdo Jazz Orchestra con la voce Alessandra Doria. È stato un calendario ricco e nel contempo e differenziato perché ha saputo affrontare tante declinazioni del jazz intercettando pubblici diversi.