Macerata Jazz Summer, tre concerti per il via alla rassegna musicale

Al via Macerata Jazz Summer, la rassegna ideata dall’associazione Musicamdo che da oggi a venerdì animerà Palazzo Buonaccorsi e il parco di Fontescodella. Si parte alle 18 a Fontescodella con l’omaggio al jazz manouche di Django Reinards del Supercharged Manouche Trio e il progetto "From Django to Sphere" di Giammarco Polini alla chitarra acustica, Claudio Mangialardi al contrabbasso e Mauro Cimarra alla batteria. Alle 19.30 ci si sposta nel cortile di Palazzo Buonaccorsi dove il pianista Alessandro Menichelli con il suo trio presenterà "Songs of days gone by". Alle 21 il ritorno nelle Marche dei fratelli Giovanni e Matteo Cutello. In un omaggio a Paolo Piangiarelli, i Cutello Bros saranno sul palco accompagnati da Francesco Marziani al piano, Antonio Napolitano al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria.