Macerata ko con l’ultima: "Sprechiamo tanto"

"Tutto sommato la situazione è rimasta come una settimana fa e c’è rimasta una partita in meno, tuttavia abbiamo perso l’occasione per allungare il passo". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, offre una doppia lettura dopo la sconfitta casalinga al tie break contro il fanalino di coda Palmi. "Nel primo set – il dg ripercorre il match – ci sono state delle decisioni arbitrali che non condividiamo assolutamente e le conseguenze di quel parziale perso sono poi state pagate nel successivo". Poi la squadra ha svoltato. "Siamo rientrati in gara nel terzo e quarto set, poi nel tie break abbiamo pagato alcune amnesie nei momenti cruciali". Le aspettative erano però effettivamente altre. "Non è andata come avremmo voluto. C’è stata una buona reazione una volta sotto 0-2, però nella fase cruciale dei set sprechiamo troppo". E questa sconfitta potrebbe essere accusata dalla squadra in una fase cruciale: le ultime due retrocedono, mentre Macerata occupa la terz’ultima posizione. "È impossibile non accusare il contraccolpo psicologico, in questo momento c’è da lavorare sulla testa dei giocatori, perché i passi falsi insinuano dubbi e insicurezze. Occorre stare vicino alla squadra". E domenica i maceratesi faranno visita a Siena in un match ricco di insidie. "Ma ora noi dobbiamo fare punti, ovunque". Nel frattempo la rosa è stata rinforzata con il bulgaro Todor Dimitrov. "Il suo arrivo permette a coach Castellano di avere più alternative: può essere impiegato sia come opposto sia come schiacciatore".