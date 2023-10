Macerata, la scommessa dell’Anffas: riapre il bar Campo dei Pini

Macerata, 9 ottobre 2023 – A primavera il bar Campo dei Pini di Macerata tornerà a vivere e lo farà grazie all’Anffas che è pronta a giocare la sua nuova partita. In questi giorni inizieranno il lavori dello storico bar alle porte del secolare parco in cui si andava a raccogliere i pinoli e del campo sportivo della Vittoria dove gravitano centinaia di ragazzi.

Il bar sarà gestito dalla neonata ’Tuttincluso Impresa Sociale srl’, ufficializzata sabato nel corso di un momento conviviale in cui sono state preparate e servite pietanze realizzate da professionisti e ragazzi con disabilità. Di cosa si tratta? "La Tuttincluso Impresa Sociale srl –spiega Marco Scarponi, presidente Anffas Macerata – è un nuovo progetto per persone con disabilità e con bisogni educativi speciali. È un’impresa che racchiude servizi e formazione che non sarà solo rivolta ai ragazzi ma anche agli esercenti". Da chi è formata? "Nasce dall’unione – continua – di due cooperative che da alcuni anni lavorano nell’ambito dell’inserimento lavorativo: la "Ci Credo" di Anffas Macerata creata nel 2016 e "Lavoriamo Insieme" costituita nel 2010 a Loreto. L’unione che ha dato vita alla "Tuttincluso Impresa Sociale srl" è stata pensata per dare maggior forza e opportunità a tutti – conclude Scarponi – permettere di partecipare alla vita sociale, acquisire la dignità che è propria di chi svolge un’attività lavorativa quotidiana".

Cosa fa la cooperativa "Ci credo"? "Ha avuto il suo sviluppo – racconta la responsabile Scilla Sticchi – nel negozio Tuttincluso in Corso Matteotti 20, inaugurato nel 2018. Ci occupiamo di tutto ciò che è manualità utilizzando lo stile che si chiama pittura d’azione da cui è nata la nostra linea ‘gli schizzati’ grazie alla quale realizziamo abbigliamento, oggettistica varia, bomboniere, packaging e molto altro". Da dove nasce "Lavoriamo Insieme"? "Dall’esigenza – dice la presidente Emanuela Passeri – di rispondere a una situazione creata nell’Istituto Alberghiero Nebbia di Loreto in cui alcuni docenti si sono chiesti cosa far fare ai ragazzi dai bisogni educativi speciali che escono da questa scuola".

"Sono tanti anni che ci conosciamo - commenta Cesare Bocci, testimonial dell’Anffas Macerata - e ogni volta mi sorprendo di come si stia andando avanti con nuove idee, di quello che pian piano si conquista, di come nuove tessere si vadano ad aggiungere al grande progetto Anffas". Il bar dei Pini, a un anno dalla chiusura, tornerà ad essere un importante punto di aggregazione, una scommessa collettiva sulle capacità al di fuori della norma, la nuova scommessa di Anffas.