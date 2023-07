Macerata, lavori di relamping ed efficientamento energetico nelle scuole

Sono stati avviati i lavori di relamping ed efficientamento energetico delle scuole primaria Salvo D’Acquisto e dell’infanzia Rodari, primaria Pertini e dell’infanzia Andersen, secondaria di primo grado Fermi e primaria e dell’infanzia Fratelli Cervi. L’intervento è stato finanziato per circa un milione di euro dal fondo ministeriale Pnrr e prevede la sostituzione degli impianti di illuminazione attuali con lampadine a led di ultima generazione e a basso consumo con benefici. A essere interessati dall’intervento di relamping sono Palazzo Conventati (900 corpi illuminanti), la scuola Salvo D’Acquisto e dell’infanzia Rodari (415 corpi illuminanti), le scuole Pertini Andersen (170 corpi illuminanti), la Fermi (400 corpi illuminanti) e la Fratelli Cervi (375 corpi illuminanti). "L’intervento ha interessato tutte scuole che non erano state destinatarie di altri finanziamenti; questo a dimostrazione che in nemmeno tre anni di amministrazione stiamo intervenendo su tutti i plessi – ha commentato l’assessore Andrea Marchiori –. La sostituzione dei corpi illuminanti permetterà di promuovere l’efficientamento energetico e consegnare strutture sempre più all’avanguardia ai nostri giovani".

re. ma.