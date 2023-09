Macerata: malore fatale, donna trovata morta in un’auto

Macerata, 6 settembre 2023 – Un malore improvviso mentre era in auto è stato fatale per una 61enne. L'allarme è arrivato poco prima delle 19 di oggi. Un medico, passando a piedi lungo via Mameli, ha notato all'altezza della scuola elementare, in via Ercolani, una donna ferma in auto, priva di sensi.

Subito con l'aiuto di un altro passante ha tentato di intervenire, estraendola dall’abitacolo e attivandosi con le manovre per la rianimazione, mentre venivano chiamati i soccorsi. Ma nonostante l'intervento del dottore e del personale del 118, subito accorso, per la donna purtroppo non c'è stato più nulla da fare. A quanto sembra, avrebbe avuto un malore che nel giro di poco non le ha lasciato scampo.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia, per gli accertamenti di rito comunque necessari in questi casi. La donna abitava a Pollenza e lavorava come cuoca nelle scuole.