Macerata: manda fuori strada due auto e scappa, denunciato pirata di 29 anni

Macerata, 4 settembre 2023 – Identificato e denunciato dalla polizia locale il conducente dell’auto che martedì 29 agosto, lungo la Cingolana SP 25, fuori dal centro abitato, ha mandato fuori strada due auto ed è scappato; un incidente che ha visto coinvolte due persone tra cui un’anziana trasportata al pronto soccorso di Macerata. Le indagini si sono concluse dopo un lavoro certosino di raccolta di testimonianze e di accurata visione delle telecamere di videosorveglianza.

Il primo settembre, al termine delle indagini, la polizia locale ha sequestrato il mezzo in questione, una Ford Kuga, e denunciato, in base all’articolo 189 del Codice della Strada, il giovane alla guida dell’auto che non si era fermato dopo l’impatto: si tratta di un 29enne di Pollenza che viaggiava con documenti di circolazione non aggiornati e con la patente revocata.

“Un plauso agli agenti della polizia locale che in pochissimo tempo sono riusciti a identificare il giovane considerando anche il periodo in cui è avvenuto il sinistro durante il quale, gran parte del nostro organico, era impegnato per la festa del Santo Patrono”, ha commentato il comandante della polizia locale Danilo Doria.