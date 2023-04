Macerata, matrimonio record per Umberto e Zelia, sono 63 anni: "Ci amiamo ancora"

Macerata, 26 aprile 2023 – Doppia festa, ieri, per i tolentinati Umberto Re e Zelia Forconi. Un 25 aprile che, oltre ad essere il 78esimo anniversario della Liberazione, è stato anche il 63esimo anniversario di matrimonio. Si sono detti "sì" per sempre il 25 aprile 1960 – un lunedì dell’Angelo, a Pasquetta – nella chiesa dei Cappuccini (diventata inagibile dopo il terremoto del 2016). Un giorno di pioggia, come quello di ieri. Lui 90 anni, lei ne compirà 87 il prossimo mese. E, considerando anche gli oltre dieci anni di fidanzamento, stanno insieme da più di 73 anni. Il signor Umberto, dopo la leva militare, per 25 anni è stato un autista di taxi; poi, dopo dieci anni come presidente in una cooperativa edile, è andato in pensione. La signora Zelia invece si è occupata con dedizione della casa e della famiglia. E, in occasione della festa della Liberazione, ripercorre un ricordo: quando suo papà nascondeva i partigiani in casa. "Erano tempi duri – dice Zelia –. Abitavamo in campagna e mio padre aveva dato ospitalità ad alcuni giovani nascondendoli in un grande forno dove facevamo il pane, quando passavano i controlli. Io ero una bambina e papà mi diceva: “Zelia, mi raccomando, non dirlo a nessuno’’". Umberto è un grande invalido per servizio militare (non ha fatto la guerra). Oggi l’inossidabile coppia, seguita con amore dalla figlia Patrizia, è fuori casa a causa del terremoto del 2016; questa dovrà essere abbattuta e ricostruita, ma non si conoscono ancora i tempi.

A prendersi cura dei genitori è appunto Patrizia. Che ieri ha preparato una piccola festa. "Eravate due giovani poveri ma belli – dice loro la figlia –. In 63 anni di matrimonio avete condiviso e costruito molto, con fede, coraggio, amore, pazienza e rispetto reciproco. Grazie per l’esempio che avete sempre mostrato! Siete ancora bellissimi e noi vi amiamo tanto". "Siamo arrivati a quota 63 un po’ acciaccati – dice Umberto –, ci siamo sopportati ma soprattutto ci siamo amati. E l’amore alla nostra età è ancora più puro e vero di prima. La nostra generazione ha vissuto la fame e la guerra. Forse questo ci ha portato in modo naturale a vivere cose che durano nel tempo, ad affrontare insieme il bello e il brutto". Lui ora è molto social (ha una sua pagina Facebook), ama i programmi sugli animali e di avventura. "Per restare marito e moglie tutto questo tempo serve pazienza, tanta – aggiunge lei –. Io e Umberto ci siamo sempre venuti incontro. Per me era ed è un brav’uomo. Se dovesse andarsene prima di me, vorrei seguirlo subito dopo. Adesso però il nostro più grande desiderio è vedere la nostra pronipote nascere e crescere". La loro nipote Giulia è in dolce attesa e i bisnonni Umberto e Zelia non vedono l’ora di conoscere la nuova "regina".