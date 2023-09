Macerata, muore sul terrazzo di casa: i vicini lo vedono e danno l’allarme

Macerata, 11 settembre 2023 – Il corpo era in terrazza, sul pavimento. Quando i vicini di casa lo hanno visto, subito è scattato l’allarme, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il dramma si è consumato attorno alle 8 di questa mattina in via Tano, a Sforzacosta di Macerata. A perdere la vita è stato un 63enne del posto.

I vicini lo avevano notato a terra nella terrazza di casa: l’uomo non si muoveva e non rispondeva, così è partita la chiamata al 118. In casa non c’era nessuno, così sono stati allertati i vigili del fuoco, arrivati sul posto per permettere ai soccorritori di entrare. Una volta dentro, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 63enne.

È intervenuta anche la polizia, per gli accertamenti necessari in queste circostanze. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe morto per cause naturali.