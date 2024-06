Macerata Opera Family da record: quasi quindicimila presenze

Quasi quindicimila presenze, con un aumento del 34 per cento rispetto all’edizione da record dell’anno scorso. Sono i numeri del Macerata Opera Family, che nei vari spettacoli andati in scena nelle ultime settimane tra teatro il Lauro Rossi e lo Sferisterio ha fatto registrare 14.946 presenze. I due spettacoli – "Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle" di Vincenzo Ruggiero al teatro Lauro Rossi (destinato alla scuola per l’infanzia dai 3 ai 5 anni) e "Turandot. Enigmi al museo" (opera ispirata al capolavoro di Puccini, realizzata da AsLiCo per le scuole primarie e medie – hanno coinvolto ed emozionato studenti provenienti non solo da Macerata ma dall’intera regione. "Il piccolo principe" è una nuova produzione a cura di Adamo Angeletti in collaborazione con la Scuola civica di musica "Stefano Scodanibbio". Lo spettacolo ispirato a Turandot – andato in scena da martedì a sabato scorsi allo Sferisterio – era invece in coproduzione con "Opéra Grand Avignon" e "Opéra de Rouen Normandie".

Fondamentale per il progetto "Lo Sferisterio a scuola", realizzato dall’Associazione Arena Sferisterio in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e istruzione della Città di Macerata, il prezioso contributo di un gruppo di Children partner composto da Astea Energia (gruppo SGR), Clementoni, MIS-Marche International School e Naturneed. "Un segnale importante – fanno sapere dall’Associazione Sferisterio – è arrivato anche da attraverso due lettere di apprezzamento a firma sia del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che della sottosegretaria Paola Frassinetti". Secondo gli organizzatori della rassegna, "il successo numerico e formativo delle iniziative per la scuola che preludono al Macerata Opera Festival è denso di implicazioni sociali.