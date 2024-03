Macerata Opera Festival 2024. Cartellone nel segno di Gavazzeni: "Soddisfazione e responsabilità"

"Se ci sarà qualcosa che non va in questo festival la colpa sarà solo mia, perché fin dall’inizio mi hanno fatto fare tutto quello che avevo in mente. E questo non succede sempre. Non ho sentito il compromesso delle scelte in questi mesi, per cui immaginerete che non dormirò tranquillo fino alla fine del festival". Ci ha messo "la faccia" fin dal primo momento in cui è arrivato in città il direttore artistico del Macerata Opera Festival, Paolo Gavazzeni, che, anche venerdì sera di fronte a oltre cento tra mecenati e giornalisti raccolti nella sala della Società Filarmonico Drammatica, non si è sottratto a quelle che ha ammesso saranno le sue responsabilità sulla prossima stagione lirica, in partenza il 19 luglio. Il direttore ha illustrato il cartellone che prevede l’omaggio a Giacomo Puccini con "Turandot" (19 e 28 luglio, 3 e 10 agosto) e "La bohème" (27 luglio, 2, 7 e 11 agosto), oltre alla festa per le 60 stagioni con "Norma" di Vincenzo Bellini (20 e 26 luglio, 4 e 9 agosto) e ha voluto al suo fianco il soprano di Montemarciano, Marta Torbidoni, che sarà la voce di Norma, un titolo che "fa tremare i polsi" e che "cantato all’aperto è ancora più difficile – ha aggiunto Gavazzeni -. Quando sono arrivato a Macerata e ho pensato a Norma mi è venuta in mente Marta perché è una cantante potente e un’allieva di Mariella Devia, una delle più grandi belcantiste che abbiamo avuto in Italia nel secondo dopoguerra". A completare il cartellone anche il concerto "Notte di luna" il 21 luglio, l’omaggio a Ennio Morricone il 1° agosto e "Carmina Burana" l’8 agosto.

La tradizionale cena dedicata ai mecenati, presentata dal giornalista Paolo Notari, è stata aperta dai saluti del presidente dell’Associazione e sindaco, Sandro Parcaroli, che, anche in veste di mecenate con tutta la sua famiglia, ha sottolineato l’orgoglio di contribuire alla messa in scena "di spettacoli che tutti ci invidiano" e ha ricordato come la recente nomina dello Sferisterio a "monumento nazionale sia uno stimolo che mi dà la forza di continuare". A condire la serata con buone notizie anche il sovrintendente Flavio Cavalli che ha snocciolato i primi numeri della stagione. "Abbiamo già incassato 450mila euro e, grazie al lavoro di tutti, siamo tornati agli incassi pre-Covid. Inoltre proprio oggi (venerdì, ndr.) abbiamo tenuto una lezione a 400 docenti da tutta la provincia che porteranno allo Sferisterio oltre 12mila studenti".

re. ma.