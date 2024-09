Macerata opera festival, la Norma di Bellini in prima serata su Sky

Un allestimento da applausi, con protagonista la soprana marchigiana Marta Torbidoni accanto alla palermitana Roberta Mantegna. La Norma di Bellini inscenata nell’ultima edizione del Macerata opera festival, ha conquistato il pubblico per la sua bellezza, tanto che Sky ha deciso di proiettarne integralmente l’opera in prima serata. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 21.10 su Classica HD (canale 136), con repliche il 30 settembre, il 2, 6, 8, 17 e 25 ottobre, con orario da definire. Regia della milanese Maria Mauti, direzione di Fabrizio Maria Carminati. Oltre a Torbidoni e Mantegna, le voci del tenore Antonio Poli (Pollione) e del basso Riccardo Fassi (Oroveso). Hanno completato il cast Carlotta Vichi (Clotilde) e Paolo Antognetti (Flavio). Scene realizzate dallo studio di Barcellona "Garcés-de Seta-Bonet Arquitectes", in collaborazione con Carles Berga. Costumi di Nicoletta Ceccolini, luci di Peter van Praet e video di Lois Patino. L’Orchestra è stata la Form–Orchestra Filarmonica Marchigiana con il Coro lirico marchigiano "Vincenzo Bellini" e la Banda Salvadei. Produzione video della Società Civile dello Sferisterio.