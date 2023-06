Macerata Opera Festival Tre appuntamenti in più

Il ritorno di Francesco Micheli a Macerata per celebrare la "Lucia di Lammermoor", ma anche un omaggio al baritono civitanovese Sesto Bruscantini, curato dal baritono Bruno De Simone, e una serata di pianoforte con il giovane Elia Cecino. Il calendario del Macerata Opera Festival si arricchisce di tre nuovi appuntamenti, che si svolgeranno al teatro Lauro Rossi.

Venerdì 21 luglio (ore 21) gli appuntamenti del weekend inaugurale sono completati dal ritorno di Micheli, regista e, dal 2015, direttore artistico del festival Donizetti Opera, che nella sua Macerata presenterà "Lucia Off", uno dei suoi spettacoli più noti, dedicato all’opera Lucia di Lammermoor, capolavoro donizettiano che sarà in scena allo Sferisterio il 12, 14, 17 e 19 agosto. "Il mondo ha bisogno di Gaetano Donizetti – scrive Micheli – oggi più di ieri. Le opere del compositore bergamasco racchiudono una varietà di elementi che le rendono innovative e rivoluzionarie: i personaggi sono carichi di sentimenti estremi, giovani, vitali e mai arrendevoli; spesso vengono da paesi lontani e ci fanno scoprire come dall’Italia si osservi il resto del mondo. Simbolo della creatività donizettiana e di queste caratteristiche è Lucia di Lammermoor".

Mercoledì 16 agosto "Omaggio a Sesto Bruscantini", basso-baritono di Civitanova. In collaborazione con WunderKammer Orchestra, sono in programma due appuntamenti: alle 17.30, agli Antichi forni, una conversazione moderata da Stefano Gottin con Marco Beghelli, Bruno de Simone, Andrea Foresi, Roberta Pedrotti, Lucia Rosa, Alessandra Rossi e Gianni Tangucci; alle 21 al Lauro Rossi concerto del baritono Bruno de Simone e alcuni giovani interpreti che si stanno affermando sui palcoscenici più importanti, come Marilena Ruta (soprano), Aleksandra Meteleva (mezzosoprano) e Lorenzo Martelli (tenore). Al pianoforte Lorenzo Bavaj. In programma musiche di Bizet, Donizetti, Mozart, Rossini.

Venerdì 18 agosto (ore 21) arriva Elia Cecino, fresco vincitore del XXII Concurso Internacional de Piano de València "José Iturbi" 2023.

Biglietti a 15 euro (intero), ridotto 12.