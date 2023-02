Macerata piange l’editore Aldo Canovari: "Innamorato della libertà e della cultura"

di Chiara Gabrielli Un faro per la cultura italiana, una luce intensa che ci ha illuminato tutti e ora ci lascia orfani della sua presenza, ma non del suo pensiero, che resterà in eterno. Non solo nei libri che ha pubblicato, ma nei ricordi di quanti - una folta schiera - lo hanno conosciuto e amato. Perché Aldo Canovari era tutto questo, era una miniera d’amore, d’amore per la cultura nel senso più ampio del termine e di amore per l’uomo, che pensava e voleva libero e sempre per questo si è battuto. Di pensiero liberale, una cultura sconfinata, la sua casa editrice Liberilibri di saggistica e narrativa fondata nel 1986 (famosa la collana Le Oche del Campidoglio), in corso Cavour, vantava 282 titoli e autori importanti con i premi Nobel come Anatole France, Friedrich A. von Hayek e Mario Vargas Llosa. Per anni nel campo del metano, si è spento ieri all’ospedale di Macerata. Avrebbe compiuto 77 anni il 14 febbraio. Coraggioso, intelligentissimo, ironico, sempre oltre. Così lo ricordano quanti l’hanno amato e che con gli occhi pieni di commozione e meraviglia l’hanno visto lavorare, instancabile, dal suo letto di dolore. Nel 2015 è arrivata la Sla, terribile malattia che...