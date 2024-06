Macerata quinta in Italia nella classifica del miglior clima, ma venerdì si arriva a 40 gradi

Macerata, 20 giugno 2024 – A dispetto del caldo afoso di questi giorni, e di picchi di calore che tra oggi e domani, specie nelle aree interne della provincia, potranno toccare anche i 40 gradi, Macerata avrebbe un clima invidiabile. Si colloca infatti al quinto posto in Italia nella classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il clima migliore del 2023. Questo, almeno, è quanto emerge dall’indice di vivibilità climatica, realizzato per il terzo anno dal Corriere della Sera e iLMeteo.it, che vede al primo posto Imperia, seguita da Biella, Agrigento e Cuneo.

La nostra città stacca nettamente tutti gli altri capoluoghi marchigiani, visto che Ancona è al 14esimo posto, Pesaro al 16esimo, Fermo al 17esimo e Ascoli addirittura al 65esimo. "Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati. Oltre ai parametri che sono stati aggiunti — caldo estremo, eventi estremi e giorni di gelo —, prima il confronto si fermava al 2010, ora è stato esteso fino al 2000", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it. Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati".

Tra questi ci sono il caldo estremo, il numero giorni annui con temperatura massima superiore a 35 gradi; i giorni di gelo, il numero dei giorni annui con temperatura inferiore a zero gradi; il comfort per umidità, i giorni annui quando l’umidità resta tutto il giorno nella fascia tra il 30% e il 75%; l’escursione termica, la media annuale della differenza tra temperatura massima e minima giornaliera; i giorni freddi, quelli con temperatura massima inferiore a 3 gradi; le notti tropicali, il numero di notti (fascia oraria 21-8) nell’anno con temperatura media sopra a 20 gradi. E, poi, la nebbia, le ondate di calore, gli eventi estremi, i giorni di pioggia, la nuvolosità diurna, le piogge intense, le raffiche di vento, i giorni di gelo, la brezza estiva, la siccità e il soleggiamento.

Nel 2023, ad esempio, a Macerata sono stati solo quattro i giorni con una temperatura superiore a 35 gradi (furono sei nel 2003), mentre non ci sono stati giorni di freddo (sotto a 3 gradi) o di gelo (sotto a 0 gradi), mentre sono stati 96 quelli in cui abbiamo avuto un "comfort di umidità" (tra il 30 e il 75%).

Le notti tropicali sono state 50 (molte di meno rispetto alle 80 del 2022), 76 i giorni di pioggia (quelli in cui piove almeno un’ora con almeno un millimetro dd’acqua, un litro per metro quadrato), cinque quelle di pioggia intensa (numero giorni dove la somma precipitazioni in valore orario nelle 24 ore è superiore a 20 millimetri d’acqua), 101 i giorni senza pioggia in fasi siccitose. Vale la pena evidenziare che alla fine dello scorso marzo nella classifica elaborata dal Sole24Ore su 112 città, su dati di 3bmeteo riferiti al periodo 2013-2023 e relativi a dieci parametri, Macerata si collocava più in basso, al 41esimo posto.