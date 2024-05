Macerata Racconta, c’è Marone: "Un viaggio tra amore e boxe, racconto la vita dei nostri nonni"

"Cerco di scrivere quello che è il mio sentire di quel periodo e di fissarlo in una storia che abbia una narrazione". Lo scrittore Lorenzo Marone individua quegli spunti che hanno dato vita ai suoi libri, come l’ultimo "Sono tornato per te" di cui ne parlerà a Macerata Racconta, appuntamento alle 17 di oggi all’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti in un incontro introdotto da Lucia Tancredi. "In questo romanzo – spiega l’autore – c’è la voglia di raccontare, al di là della storia vera del pugilato, l’amore come elemento salvifico e la vita dei nostri nonni, una vita diversa da oggi e alla quale dovremmo tornare a guardare".

Marone, c’è l’amore e c’è anche la boxe, è come se il romanzo si facesse in due. Come si è documentato sul pugilato combattuto nei campi di concentramento?

"Più di 10 anni fa ho visto sulla Rai un documentario in cui alcuni sopravvissuti raccontavano questo fatto e questa storia mi ronzava da anni nella testa fino a quando ho unito le due cose: raccontare una realtà rurale del Novecento, la storia di due personaggi, quel tipo di vita e di terra a cui sono legato con la boxe. Sono in effetti due romanzi in uno e il secondo è frutto delle testimonianze dei sopravvissuti. Ho cercato di raccontare la nobiltà dell’essere umano, l’amore dell’uomo per l’essere umano all’interno del peggiore periodo storico e del male assoluto dei lager".

Qual è stata l’osservazione dei lettori che più l’ha colpita negli incontri per presentare l’ultimo libro?

"Quello di una storia che riguarda tutti noi, dalla mia generazione in su, capace di riunire i ricordi di ognuno su una generazione silenziosa, che magari non ha parlato di cosa ha vissuto in quegli anni, ma ha poi contribuito a costruire l’Italia".

Il filo di Macerata Racconta è rappresentato dagli errori: quanto è stato difficile per lei correggere il tiro quando ha capito che fare l’avvocato non era ciò che la soddisfaceva?

"Nella vita ho fatto 3-4 scelte importanti, mi definisco coraggioso. Non sono state scelte dettate dall’istinto, ma rinunciare a uno studio legale avviato è nato da un’attenta riflessione. Bisogna rendere degno il proprio tempo, cercare di fare nella vita ciò che più appaga, ciò che ci rende felici e quando mi sono reso conto di essere finito dentro una gabbia ho cercato la chiave per aprirla: ci sono voluti 9 anni per lasciare la professione di avvocato".

Ma alla fine l’ha trovata quella chiave. Quanto è stato importante partire con il botto perché il suo libro d’esordio "La tentazione di essere felici" ha fatto subito centro?

"È stato fondamentale, anche se al momento non me ne sono reso conto conoscendo poco dal di dentro il mondo dell’editoria. Ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice che si è innamorata del personaggio, ha poi fatto un lavoro eccezionale per lanciare il libro e ciò mi ha permesso di arrivare a una platea molto grande".

Lorenzo Monachesi