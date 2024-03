"Macerata Racconta, contributi tagliati?"

Il consigliere del Partito democratico Maurizio Del Gobbo ha presentato un’interrogazione per chiedere quanto l’amministrazione comunale destinerà all’edizione 2024 del festival letterario Macerata Racconta, organizzato dall’associazione culturale Contesto. "Da qualche anno i fondi stanziati si stanno riducendo – dice l’esponente del Pd –. Con l’amministrazione precedente venivano stanziati 25mila euro. Nel 2021 e nel 2022 si è passati a 21mila euro. L’anno scorso, per la 13esima edizione, si è passati a 18mila euro".

"Cosa accadrà quest’anno? Non vorremmo che un festival così importante venisse depotenziato – commenta Del Gobbo –, ancora non sappiamo quanti soldi verranno stanziati. Esortiamo l’amministrazione a non ridurre i fondi".

"Macerata Racconta da alcuni anni ospita anche la dozzina finalista del premio Strega, il più importante premio nazionale di narrativa edita in Italia, oltre ad offrire al pubblico gratuitamente 60 appuntamenti, 80 ospiti, oltre 90 ore di incontri in 10 luoghi diversi in centro storico, coinvolgendo 40 case editrici, 15 scuole e 600 studenti. Non vorremmo – conclude Del Gobbo – che dal 2 al 5 maggio, con la 14esima edizione, il festival contasse su un finanziamento ulteriormente più basso".

Lorenzo Fava