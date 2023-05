Macerata Racconta De Luca: "Scrivere serve a combattere i mostri"

di Lorenzo Monachesi

"Coi mostri diurni bisogna averci a che fare. Possono aggredire da fuori, con mancanza di lavoro, di reddito, con aggressioni da parte dell’ambiente. Oggi è di nuovo in circolazione quello della guerra, con l’invasione in corso di un paese d’Europa. Milioni di profughi si sono trovati da un’ora all’altra scaraventati via dai loro luoghi". È quanto dice Erri De Luca che alle 21.15 di oggi al cinema Italia chiuderà la settimana di incontri promossa da Macerata Racconta il cui tema è, per l’appunto, i mostri. "È possibile – aggiunge – reagire con fraternità, solidarietà. Invece contro la depressione, l’angoscia, l’insonnia, contro il mostro di dentro si sta invece da soli e non si sa come liberarsene. Tenersi compagnia con la lettura, con la scrittura mi ha dato una risorsa contro i mostri e i morsi interni. Con il volume “Diavoli Custodi“ pago il mio debito di riconoscenza ai libri".

De Luca, i mostri sono come una porta verso l’ignoto; lei ama aprirla e quindi vincere quella naturale paura per mettersi alla prova?

"Non devo mettermi alla prova. Ci pensa già la vita a offrire questa materia d’urto. Sono nato a metà del 1900, un secolo molto severo come esaminatore di vite e sopravvivenze. Mi sono imbattuto nei mostri del mio tempo".

Come è riuscito a trovare la chiave per dare la forza delle parole a quelle immagini presenti nel libro?

"Ho solo reagito all’immagine con la prima associazione di idee. Il primo disegno raffigurava un borgo isolato percorso da crepe. Ho scritto perciò il terremoto, antico incubo del nostro suolo scosso".

È possibile domare i propri mostri o c’è il rischio di perdersi nel buio?

"Non c’è da temere di perdersi. Vado in montagna, so che basta una calata di nebbia a far perdere i passi. Non sono un domatore di belve, i mostri fanno parte di me, della vita sfolta".

Quanto può essere d’aiuto la scrittura per imprigionare quei diavoli nel recinto di una pagina?

"Le parole nominano gli avvenimenti e così li riducono a una forma e a un formato. Sentivo da bambino gli adulti raccontarsi la guerra, i bombardamenti. Ripetevano i racconti e così li ammansivano dentro una narrazione che poteva avere anche improvvisi spunti comici. Se silenziati, muti, allora i mostri sono smisurati e avviliscono procurando impotenza".

Ci sono tanti mostri come l’indifferenza, il terremoto, la guerra: quale l’angoscia di più?

"Il peggiore è la fame, ma in un’epoca che ha la buona sorte di ignorarla, non sembra così mostruosa. Oggi possiamo dire allo stesso modo: ho fame oppure ho appetito. Tra le due parole c’è un abisso ben conosciuto dalla storia dell’umanità. Mio padre diceva che il sazio non crede al digiuno".

