Macerata Racconta fa il pieno: "Superata quota 7.500 presenze"

"Il bilancio di Macerata Racconta è positivo, viene confermato un trend crescente". Il direttore artistico Giorgio Pietrani tira le somme al termine del festival. "Dobbiamo ancora completare i conti, però – aggiunge – posso dire che sono state superate le 7.500 presenze, non ho le vendite dei libri ma ritengo che siano andate bene a giudicare dalle file ai firmacopie". Alcuni appuntamenti sono stati strapieni e la gente non è potuta entrare. "Siamo molti dispiaciuti, purtroppo a Macerata manca una sala da 250 posti perché si passa da quelle con 99 posti, e sono tante, ai teatri, manca la fascia intermedia". Tanti gli incontri che hanno fatto il pieno. "Penso a quelli con Jacopo e Marcello Veneziani, Viola Ardone, Ascanio Celestini. Per Diego De Silva siamo stati costretti ad aprire il collegamento con la Sala Castiglioni perché l’auditorium era pieno". Il festival ha fatto centro. "Mi è piaciuta – osserva Pietrani – l’aria festivaliera di questi giorni, la gente che si fermava a parlare, a scambiare opinioni e faceva la fila per seguire l’appuntamento successivo". Non sono mancati gli apprezzamenti. "Ci è stato detto che non è semplice riempire i teatri nelle grandi città, i complimenti sono arrivati da Giorgio Zanchini, giornalista Rai, e da Daniele Zepparelli, direttore artistico del Festival Umbria Green, che ci ha confidato che la nostra è la sua rassegna preferita". C’è un altro dato positivo. "Abbiamo superato i mille iscritti per le due sezioni di Macerata Racconta Giovani a cui hanno aderito anche scuole di altri comuni e altri ci hanno chiesti di partecipare il prossimo". Questa edizione ha proposto 49 incontri che hanno ravvivato il centro. "Il Festival – osserva l’assessore Riccardo Sacchi – ha riempito vari luoghi della città, c’è stato un ritorno turistico ed economico per la città e soprattutto l’ennesima dimostrazione della qualità delle proposte apprezzate dal pubblico. Ho seguito con interesse gli incontri con Enrico Galiano, Cesare Catà, Marcello Veneziani, Daria Bignardi e l’incontro con i finalisti del premio Strega, unica tappa della dozzina nelle Marche". Si è chiusa l’edizione incentrata sul tema delle illusioni. "In questa settimana – conclude Pietrani – abbiamo imparato a riconoscere la differenza tra illusione e manipolazione, e a capire che l’illusione è un motore necessario per migliorarsi ma soprattutto che le illusioni durano finché noi siamo disposti a crederci".