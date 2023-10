Macerata Racconta, futuro incerto. A rischio i contributi dalla Regione

Serve un miracolo perché il festival letterario Macerata Racconta possa ricevere dei finanziamenti dalla Regione Marche per la dodicesima edizione, quella andata in scena a maggio scorso. La domanda occupa la 41esima posizione dei progetti ammessi con 84 punti nella graduatoria A, dedicata a manifestazioni storicizzate e radicate nel territorio per le quali sono a disposizione le stesse risorse stanziate per la graduatoria B, cioè per le nuove proposte che sono in numero inferiore rispetto a quelle che si tengono nel tempo. Saranno finanziate le prime sei nella graduatoria A che hanno punteggi che vanno dai 96 dell’associazione culturale Progetto Musical (96) al festival La Milanesiana (93), quest’ultimo finanziato solo in parte. In questo gruppo di progetti rientra il Ginesio Fest con 94 punti che riceverà un sostegno di 40mila euro.

Il capoluogo, però, si rifà perché il Fanta Macerata (festival dell’immaginario promosso dall’assessorato allo sviluppo economico del Comune) è il primo progetto ammesso a finanziamento, in tutto sono otto, con 28mila euro avendo ricevuto il punteggio di 91. Nemmeno l’università di Macerata è riuscita a tenere il passo di Fanta Macerata con il Festival of the humanities che occupa la 35esima posizione con 77 punti, un po’ meglio ha fatto il comune di Treia con l’iniziativa sulla scrittrice Dolores Prato valutata 80 punti per la 23esima posizione Tornando alla graduatoria A, sorprende che il festival Macerata Racconta occupi una posizione così bassa pensando che poco tempo fa Chiara Biondi, assessore regionale alla cultura, aveva speso parole di elogio alla conferenza stampa di presentazione dell’ultima edizione. "Sono tanti – aveva detto nel saluto – i nomi di giornalisti, scrittori, filosofi ed accademici che prenderanno parte anche a questa edizione che verterà sul tema "I mostri". Ma quel che vorrei sottolineare è il coinvolgimento dei giovani, con il Premio Macerata Racconta Giovani di scrittura creativa e il coinvolgimento delle scuole. È molto importante che le iniziative culturali dedichino attenzione anche a loro. Se vogliamo che il nostro futuro esca dall’ordinario e ci riservi qualcosa di sorprendente dobbiamo necessariamente riferirci ai ragazzi e alle ragazze. Vi ringrazio e auguro fortuna e successo a questa edizione così come è accaduto negli anni passati". Del resto già dalle parole dell’assessore salta agli occhi l’elevato valore culturale del Festival che nel tempo ha fatto sì che arrivassero a Macerata autori di primissimo piano come Michela Marzano, Aldo Nove, Maurizio De Giovanni, Jhumpa Lahiri, Enrico Mentana, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, Donatella Di Pietrantonio, Michela Murgia, Corrado Augias. E l’edizione tenutasi a maggio non è stata di certo di meno essendoci stati, tra gli altri, i finalisti dello Strega, Giordano Bruno Guerri, Giovanni Floris, Paolo Nori, Erri De Luca, Conchita De Gregorio.

È stato un Festival che nell’ultima edizione è stato caratterizzato da 49 appuntamenti distribuiti in sei giorni che hanno fatto registrare oltre seimila presenze, tra cui persone arrivate dalla regione, e sono state vendute più di mille copie nei banchetti presenti ai vari appuntamenti. Ma è riduttivo circoscrivere l’azione dell’associazione Contesto a Macerata Racconta e alla rassegna I giorni della Merla, perché alla base c’è un progetto rivolto alle scuole attraverso laboratori didattici, c’è un premio dedicato a giovani. Insomma, un disegno ampio che corre il rischio di un ridimensionamento per il mancato sostegno della Regione.