Macerata Racconta, gran finale agli Antichi forni con i dodici candidati allo Strega

I 12 candidati allo Strega, Giulia Salvi, Benedetta Tobagi, Alessandro Colombo e Daria Bignardi sono i protagonisti della giornata finale di Macerata Racconta. Il via agli appuntamenti sarà dato alle 12, alla Galleria degli antichi forni, con Benedetta Tobagi, introdotta da Loredana Lipperini, e il suo “Covando un mondo nuovo“. Una raccolta di foto degli anni Settanta frutto di una selezione a quattro mani di Paola Agosti, autrice degli scatti, testimone e interprete unica di un’epoca, e Tobagi, che ora ridà loro voce, con immediatezza e piglio narrativo, raccontando quella che è stata definita la sola rivoluzione riuscita del Novecento, ovvero quella delle donne.

Alle 16, nello stesso posto, incontro con Giuliana Salvi e il suo romanzo “Clementina“ (edizioni Einaudi). Al Cinema Italia, alle 17.30, unica tappa nelle Marche, Loredana Lipperini condurrà l’incontro con i dodici candidati al Premio Strega 2025. Lo Strega Tour della dozzina promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti Benevento spa e BPER banca.

Alle 18.30, alla Filarmonica, Alessandro Colombo, docente di Relazioni internazionali all’Università di Milano, parlerà sul tema "L’illusione della pace", l’introduzione sarà di Mauro Gentili. A chiudere i sei giorni del Festival ci sarà Daria Bignardi che, al Cinema Italia, alle 21.15, introdotta da Sergio Labate, parlerà del suo libro “Ogni prigione è un’isola“. "So come vanno le cose col carcere - scrive -, il carcere lo odiano tutti. Alcuni amano il carcere degli altri, per così dire": parlarne è un gesto inevitabilmente politico, perché rivolgendo lo sguardo al carcere lo si rivolge al cuore della società, ma questo è anche e prima di tutto un libro personale, in cui ogni cosa – ritratti, riflessioni, cronaca, ricordi – è cucita assieme dalla scrittura limpida e coinvolgente della scrittrice.

Sono poi previsti anche due momenti dedicati ai bambini: alle 16.30, alla libreria Bottega del libro "Il libro che ti legge nella mente" lettura – spettacolo di Libromagia con Magica Nadia (consigliata la prenotazione bdl.ricerca@bdl.it ) e alle 18, alla Galleria degli Antichi forni, "Magic schiaccianoci", narrazione animata con la Strana Compagnia El Duende.