Macerata Racconta "Oltre seimila presenze, tanti incontri sold out"

di Lorenzo Monachesi

"Abbiamo superato seimila presenze". È soddisfatto Giorgio Pietrani, direttore artistico del festival Macerata Racconta, quando tira le somme dei sei giorni in cui sono stati portati al centro della vita cittadina le storie e i libri. "Quest’anno – aggiunge – per forza maggiore siamo stati costretti ad annullare tre appuntamenti, tuttavia forse abbiamo raggiunto un qualcosa in più rispetto alla precedente edizione quando il Festival è durato una settimana". Gli incontri hanno fatto registrare una grossa affluenza. "Il 70% è stato sold out: alla chiusura con Erri De Luca il cinema Italia era strapieno, così come in occasione dello spettacolo di Concita De Gregorio ed Erica Mou, e poi con Dante Ferretti, alla Notte dei racconti e all’incontro con i finalisti dello Strega". Per qualche ospite è stato un ritorno a Macerata e per altri una felice scoperta. "Floris e Giordano Bruno Guerri sono rimasti piacevolmente colpiti dalla bellezza dei luoghi da dove hanno parlato e dal pubblico che, oltre a essere accorso in grande numero, è rimasto sempre attento e ha posto domande appropriate. Stesso discorso è stato fatto dai finalisti dello Strega". Anche la scenografia del Festival non è passata inosservata con l’arredamento dei palchi curato da Damiano Latini che ha proposto le sedie diventate una delle icone della recente esposizione del mobile di Milano. In ogni appuntamento era stato allestito un banchetto dove si potevano acquistare i libri relativi a quell’incontro. "Sono stati venduti quasi mille libri nei banchetti allestiti in occasione dei vari incontri, diversi volumi sono andati a ruba, penso a "La specie storta" di Giorgio Maria Cornelio esauriti in poco tempo e qualcuno è stato costretto ad andare in libreria per acquistarne uno e farselo firmare. Sono stati acquistati quasi tutti quelli di Giordano Bruno Guerri, della Postorino". Non sono mancati i momenti curiosi. "Giordano Bruno Guerri ha messo la firma sulla parete del Pozzo inaugurando così un muro dove potranno firmare i futuri ospiti di Macerata Racconta. Una lettrice visibilmente commossa dalle parole della Postorino le ha chiesto l’autografo sul libro con le lacrime agli occhi".

Si guarda già al futuro considerando che molti ospiti si sono detti disposti a tornare. "In cantiere ci sono altre iniziative, ci piacerebbe fare qualcosa in estate con Silvia Ballestra, recuperare gli appuntamenti annullati per motivi di salute. Quest’estate potrebbero esserci delle sorprese". Ma c’è anche spazio per qualche sogno. "Riuscire a portare qualche autore straniero, tra gli italiani ci piacerebbe Baricco. Il sogno – conclude Pietrani – è poter crescere sempre più".