Macerata Racconta piange Argia Merlini. Prof dell’Agraria, aveva 52 anni

Il festival letterario "Macerata Racconta" in lutto per la morte di Argia Merlini, vicepresidente dell’associazione ConTesto, membro del comitato scientifico per l’elaborazione del programma della rassegna e responsabile della fiera dell’editoria Marche Libri. Ingegnere e insegnante dell’istituto agrario di Macerata, Merlini avrebbe compiuto 53 anni alla fine di novembre. Si è spenta nella notte tra sabato e ieri nella sua casa a Macerata, dopo aver lottato contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. "È una grossa perdita per noi – dice Giorgio Pietrani, presidente dell’associazione ConTesto –. Era una delle colonne portanti di Macerata Racconta, con la quale abbiamo condiviso delle bellissime esperienze. Grande appassionata di libri, è stata per anni responsabile della fiera dell’editoria nell’ambito di Macerata Racconta. Era stata anche tra i votanti del Premio Strega". "Ciao, Argia – si legge nella pagina Facebook di Macerata Racconta –. È stato bello passare questi ultimi dodici anni insieme a te, contagiati dalla tua profonda passione per i libri e dalla forza della tua gentilezza. Nel dolore per la tua perdita, ci lasci un gran pieno di ricordi che continueranno a parlarci di te". Argia Merlini lascia il marito Paolo Ferri, la sorella e la madre. Il funerale si terrà alle 15 di oggi nella chiesa delle Vergini a Macerata.