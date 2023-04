"Macerata Racconta" Scrigno culturale con 50 appuntamenti: edizione da... mostri

di Lorenzo Moroni

Il festival Macerata Racconta (2-7 maggio) è una grande scatola e basta aprirla per rendersi conto di quanto sia ricca di appuntamenti (50) e di ospiti molto noti. Ci saranno i finalisti dello Strega, e poi Paolo Nori, Erri De Luca, Giordano Bruno Guerri, Gabriella Genisi, Concita De Gregorio, Erica Mou, Luigi Chiapperini, Giovanni Floris, Rosella Postorino, Gianluigi Nuzzi, Dante Ferretti e Licia Troisi. C’è da segnarsi una data: alle 17.30 del 7 maggio saranno presentati al cinema Italia i dodici candidati allo Strega, ci saranno tutti gli scrittori in lizza per vincere il più prestigioso premio letterario d’Italia, con la sola assenza dell’autrice Ada D’Adamo, recentemente scomparsa, che sarà rappresentata per l’occasione dall’autore e critico letterario Davide Orecchio. Il festival propone per la terza volta lo Strega tour, promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti Benevento spa e Bper Banca, nell’unica tappa nelle Marche e già questa presenza indica quanta credibilità abbia raggiunto la manifestazione maceratese organizzata dall’associazione Contesto in collaborazione con Comune e Ateneo, con il patrocinio di Regione, Accademia di belle arti, del Garante regionale dei diritti della persona, della Confartigianato e con il contributo di Coop alleanza 3.0, Bper Banca e Apm.

I mostri è il tema scelto per questa edizione, ci sono quei mostri che tanto spaventano e minano la vita come la morte, l’economia e la guerra. Il 2 maggio alle 21.15 al teatro della Filarmonica parleranno il generale Luigi Chiapperini e lo storico Gastone Breccia sulla sulla guerra tornata ad affacciarsi in Europa con l’invasione Russa dell’Ucraina; il giorno dopo alla stessa ora ci sarà il giornalista Gianluigi Nuzzi, sempre alla Filarmonica, per parlare dei "predatori" analizzando diversi fatti della recente cronaca nera e sarà introdotto da Giancarlo Falcioni, caposervizio del Carlino di Macerata. Ma i mostri popolano l’immaginario, dal fantasy all’horror, dal giallo alla tradizione e alla poesia: il 5 alle 18.30 alla Filarmonica interverrà il noto giornalista Giovanni Floris nella veste di autore di un giallo; il 6 maggio ci sarà alle 17.30 Gabriella Genisi alla Mozzi Borgetti per parlare del suo personaggio Lolita Lobosco portato sul piccolo schermo da Luisa Ranieri; lo stesso giorno alle 18.30 alla Filarmonica ci sarà Licia Troisi, la fuoriclasse italiana del fantasy; il 7 maggio alle 12 agli Antichi Forni i riflettori saranno su Rosella Postorino che presenta la sua opera dopo il grande successo "Le assaggiatrici"; nello stesso giorno alle 21.15 ci sarà Erri De Luca al cinema Italia. Ma ci sono anche i mostri che sono esseri straordinari, capaci di sorprendere in modo positivo. Alle 21.15 del 4 maggio Concita De Gregorio ed Erica Mou saranno alle 21.15 al Lauro Rossi per un racconto di donne straordinarie arrivate in anticipo ai tempi, alle mode e alle convenzioni; il giorno dopo alla stessa ora Giordano Bruno Guerri racconterà alla Filarmonica la vita di D’Annunzio; due appuntamenti particolari animeranno il 6 maggio, alle 21 al Lauro Rossi Dante Ferretti racconta il cammino da una bottega artigiana a Hollywood e alle 21.30 la Filarmonica ospiterà Paolo Nori che parlerà della poetessa Anna Achmatova. Macerata Racconta propone anche molte attività per le scuole. Il principale appuntamento è il Premio Macerata Racconta Giovani che per la sezione scrittura vede competere circa 900 allievi e allieve, delle classi IV e V delle scuole primarie e secondarie di I grado di Macerata e provincia. Per la sezione Booktrailer si sfideranno oltre 200 studenti del Corso di letteratura per l’infanzia di Scienze della formazione primaria dell’Università di Macerata. Al Premio si aggiungono dieci incontri e laboratori che si svolgeranno in classe permettendo agli alunni di incontrare autori e autrici. Gli studenti della scuola di pittura dell’Accademia Belle Arti che allestiranno, nella Galleria Gaba.Young, la collettiva artistica "Mostri in gioco", nella quale, con le loro opere hanno fuso e interpretato il tema del festival (I mostri) e il tema del 50° anniversario della fondazione dell’Accademia maceratese (Il gioco).