Macerata Racconta. Zanchini e gli indecisi: "Riflettiamo sui libri"

La sua voce è popolare grazie a Radio anch’io su Rai Radio 1 e il suo volto è entrato nelle case con "Quante storie" su Rai 3: Giorgio Zanchini è ospite di Macerata Racconta e alle 18.30 di oggi al teatro della Filarmonica parlerà del suo libro "La libreria degli indecisi", l’autore sarà introdotto da Francesco Rapaccioni. Per Zanchini, divulgatore culturale di libri e letture, è l’occasione per tornare in un territorio dove affondano le sue radici.

Zanchini, è stato deciso a scrivere il libro oppure ha avuto dei tentennamenti?

"Racconto me stesso e il grande fascino della letteratura, non nascondo di avere avuto delle titubanze perché esponevo troppo me stesso e affrontavo temi più grandi di me. Però la chiacchierata con il mio editore mi ha dato una spinta gentile ed è stata una grande occasione per riflettere sulla bellezza dei libri".

In questa riflessione si è soffermato sui grandi che hanno delle incertezze: sono personaggi portati alla riflessione per capire quale possa essere la scelta giusta, ma quanto questo atteggiamento si trasforma in limite?

"La riflessione induce all’indecisione, più approfondisci e più diventi incerto, però questo riguarda i grandissimi temi della vita come il senso dell’esistenza, la stabilità familiare, poi ci sono i valori, penso per esempio a quelli della Costituzione, che sono d’aiuto".

Il problema di un indeciso potrebbe essere di pensare e ripensare sulla scelta senza prenderla?

"Anche qui farei una distinzione: nella quotidianità c’è da scegliere, poi ci sono le grandi questioni in cui è difficile prendere decisioni perché la realtà è troppo complessa".

Come è visto l’indeciso in una società in cui si cerca tutto e subito, in cui ogni cosa va a velocità elevata?

"Viviamo in una società dalle sollecitazioni e dagli stimoli continui, questo bombardamento dato dalla enormità di proposte disincentiva l’introspezione. Siamo sovrastati dai mercanti dell’attenzione e dagli impulsi che non facilitano chi è indeciso già di suo perché gli viene sottratto il tempo".

Lei conduce "5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità" in cui non è facile prendere una decisione su quale periodo mettere a fuoco in un arco di tempo così vasto.

"Ci occupiamo di tutto, del resto dentro è possibile infilare qualsiasi cosa, bisogna sempre abbinare documentari di qualità a esperti i cui interventi riescono a destare l’attenzione dell’ascoltatore. L’obiettivo è conciliare la profondità, quindi la serietà nell’approccio a un fatto storico, con la capacità di chi lo commenta a suscitare attenzione. In fondo sono due aspetti, ritmo e serietà, che valgono per qualsiasi cosa".

Qual è il periodo storico che più l’affascina?

"L’antica Roma e le grandi rivoluzioni, quella francese e quella russa".

Quali sono i libri che lei ritiene imprescindibili?

"Proust e Celine con "Viaggio al termine della notte"".

Tornando agli indecisi, di Quinto Fabio Massimo non si ricordano i successi, ma ancora oggi rimane il temporeggiatore?

"È passato alla storia con questa etichetta, tuttavia basta studiarne la figura per capire che l’attesa porta alla vittoria, insomma è servita".