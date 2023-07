Macerata, regole per affrontare il caldo intenso

Dopo una lunga attesa, il caldo sembra essere arrivato anche nella nostra provincia e, in questi giorni da "bollino rosso", anche il Comune di Macerata ha voluto ricordare ai cittadini alcune semplici regole per evitare il più possibile disagi soprattutto alla popolazione più fragile come anziani e bambini. L’amministrazione comunale, e in particolare l’assessorato alla Protezione civile, consigliano di proteggersi dall’eccessiva calura adottando semplici regole di vita quotidiana valide per tutti. Evitare innanzitutto di fare attività fisica e di uscire all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, mantenere un’adeguata idratazione bevendo con regolarità molti liquidi e indossare abiti leggeri. E’ consigliabile anche migliorare l’ambiente domestico e di lavoro: la misura più semplice è la schermatura delle finestre esposte a sud e a sud-ovest con tende e oscuranti regolabili (persiane, veneziane) che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. Efficace è naturalmente l’impiego dell’aria condizionata, che tuttavia va usata con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. Una temperatura tra 25-27 gradi con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno.