Macerata resta al centrodestra. FdI stacca tutti, il Pd tiene botta. Carancini il consigliere più votato

Nel capoluogo vince il centrodestra (50,38%, cioè 9.129 voti) ma con una percentuale inferiore a quella di cinque anni fa (54,91% pari a 12.251 voti), mentre il campo largo avanza (46,04%, ovvero 8.343 voti) a differenza del settembre 2020 quando il candidato del centrosinistra Mangialardi aveva ottenuto 7.378 voti (33,07%). Fratelli d’Italia si conferma il primo partito cittadino (28,28%, cioè 4.378 voti) con la Lega che sale sul secondo gradino del podio quando si pensava che potesse essere scalzata da Forza Italia. Nel centrosinistra il Pd è il primo partito (22,17%, cioè 3.433 voti mentre alle comunali di cinque anni era il primo partito in assoluto con il 25,08%); ha ottenuto buoni risultati la lista civica Matteo Ricci Presidente mentre i 5 Stelle hanno ottenuto 6,22%, ovvero 963 voti, meno di quanto conseguito cinque anni fa (7,16%, cioè 1.597 voti). In città fa la voce grossa l’ex sindaco Romano Carancini del Pd (1.661 preferenze, un risultato migliore di cinque anni fa quando aveva ottenuto 1.358 preferenze), si ferma a quota 354 Leonardo Catena che però risulta il più votato in provincia (3.902 voti contro i 3.361 di Carancini quando ancora mancavano i dati di otto sezioni). In città nessuno fa meglio di Carancini: l’ex sindaca Anna Menghi della Lega si ferma a 606, l’attuale vicesindaca Francesca D’Alessandro di Fratelli d’Italia arriva a 1.120, mentre Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, è quarto nel capoluogo dove raccoglie 109 voti contro i 145 di Barbara Antolini e i 222 di Gianluca Pasqui, il più votato di questo partito nel capoluogo. Da segnalare che Sabrina De Padova (Noi Moderati) ha raccolto 102 preferenze nel Centrodestra dove nel consiglio comunale del capoluogo figura nel Gruppo misto.

Ecco i voti riportati dai maceratesi nei vari schieramenti. Centrodestra: Fratelli d’Italia: D’Alessandro 1.120, Simone Livi 566; Forza Italia: Barbara Antolini 145; Lega: Anna Menghi 606; I marchigiani per Acquaroli: Gianni Giuli 173; Udc: Antonella Fornaro 190; Noi Moderati: Sabrina De Padova 102, Paolo Perini 85.

Centrosinistra. Pd: Romano Carancini 1.661; Lista civica Matteo Ricci Presidente: Stefania Monteverde 334, Movimento 5 Stelle: Roberto Cherubini 380, Avs: Patrizia Sagretti 102, Arianna Hoxha 9; Avanti con Ricci: Massimiliano Sport Bianchini 358; Progetto Marche Vive: Ulderico Orazi 118, Michela Meschini 54. Partito comunista italiano: Alessandro Savi 75.

A Macerata vince il centrodestra con una percentuale inferiore a quella fatta registrare nel settembre 2020 (52,78% cioè 12.113 voti) quando Sandro Parcaroli è stato eletto sindaco. E c’è chi vede nella consultazione elettorale regionale un anticipo di quella comunale in programma a primavera, nei prossimi mesi i partiti e le coalizioni faranno pesare i voti alle Regionali per scegliere il candidato a guidare il capoluogo nei prossimi cinque anni. Innanzitutto, si ricandiderà Sandro Parcaroli? O qualche guaio fisico potrebbe consigliarlo a mettersi da parte? In quel caso Fratelli d’Italia potrebbe spingere per ricoprire questa carica essendo il primo partito cittadino, oppure non è da escludere che nella coalizione possa valere la regola non scritta di cinque anni fa quando il partito della Meloni e la Lega, seconda forza uscita dalle urne nel capoluogo, si sono divisi le due cariche. E fra qualche giorno potrà riprendere il toto candidato, ma in questo caso la scelta potrebbe essere ampliata dai delusi delle Regionali perché c’è da scegliere tra chi non è stato eletto e chi ha sfiorato il traguardo.