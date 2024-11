Macerata si arrende. Aversa è più lucida

3

MACERATA

0

EVOLUTION GREEN : Frankowski 1, Arasomwan 4, Canuto 7, Lyutskanov 11, Motzo 24, Frumuselu 6, Garnica 4, Ambrose 2, Minelli 2, Rossini (L1). NE: Gioele, Di Meo, Agouzoul, Mentasti (L2). All. Tomasello.

BANCA MACERATA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 3, Ichino 2, Ferri, Valchinov 17, Ottaviani 3, Fall 6, Sanfilippo 1, Klapwijk 13, Berger 4, Gabbanelli (L1). NE: Cavasin, Palombarini (L2). All. Castellano.

Arbitri: Vecchione e Autuori di Salerno.

Parziali: 25-22, 25-21, 25-23.

Note – Battute punto Macerata 5 con 8 errori, Aversa 9 con 14 errori. Muri punto Macerata 8, Aversa 5. Attacco punto Macerata 47%, Aversa 56%. Ricezione positiva Macerata 44% (30% perfetta), Aversa 56% (42%). Mvp: Rossini.

Nei momenti chiave Aversa è capace di giocare al meglio i punti decisivi e così condanna alla sconfitta la Banca Macerata Fisiomed che torna a mani vuote dalla trasferta. Nel terzo set i campani sono protagonisti di una rimonta. Alla squadra maceratese resta l’amaro in bocca per dei recuperi non concretizzati e per degli allunghi non gestiti al meglio. Nel finale del primo set l’ace di Fall avvicina Banca Macerata Fisiomed (20-17), il finale è punto a punto, chiude i conti Aversa dopo una magia di Rossini: 25-22.

Nel secondo set c’è un momento in cui Macerata mette la testa avanti (8-9), la fortuna aiuta anche i campani, sono già due gli ace che toccano il nastro: 17-14 con Motzo dai nove metri. L’appoggio sbagliato da Klapwijk è sanguinoso a questi livelli: 18-15. Aversa tiene il +4 di sicurezza che la porta a vincere il secondo set con qualche patema (grazie a un ottimo Valchinov): 25-21 dopo due ace consecutivi del neo-entrato Minelli. Nel terzo ospiti avanti (1-6 e poi 6-12), ma gli avversari si fanno sotto (14-15) quando nel finale mettono a segno l’allungo decisivo (25-23).