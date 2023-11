Macerata si piazza al settimo posto al palio dei Comuni di Montegiorgio

Settima posizione nella batteria finale per Macerata alla 35esima edizione del palio dei Comuni "Lanfranco Mattii" di Montegiorgio. Il cavallo Vesna, che vestiva i colori biancorossi, si è classificato settimo, guidato del driver Renè Legati. Macerata ha partecipato con il gonfalone, lo stand della Pro loco Macerata e il gruppo folklorico ‘Li Pistacoppi’ che si è esibito in uno spettacolo. "Grande soddisfazione per il Comune che, nel suo secondo anno di partecipazione al palio, dopo essere arrivata seconda nella prima batteria, ha disputato la gara finale raggiungendo la settima posizione nella batteria finale – ha commentato l’assessore Riccardo Sacchi –. La giornata ha rappresentato una preziosa occasione di confronto e scambio con i numerosi amministratori presenti, nonché di promozione turistica e culturale a livello internazionale".