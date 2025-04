"Macerata si sta spegnendo, bisogna cambiare rotta"

Promuovere le libertà individuali, economiche e civili, proponendo un’azione politica volta al miglioramento e alla crescita del Paese e del territorio locale. Queste le basi del nuovo Partito liberaldemocratico presentato ieri da Riccardo Cogliandro e Rosso Ceccarelli; una fusione di associazioni (Orizzonti Liberali, LibDem Europei, Nos e Liberal Forum) con l’obiettivo di proporre una novità rispetto agli attuali schieramenti politici. "Il Partito liberaldemocratico, fondato lo scorso 8 marzo e parte della famiglia politica europea dell’Alde, nasce per offrire una linea diversa – spiegano Cogliandro e Ceccarelli –. Nella situazione italiana attuale, in cui alle ultime elezioni ha votato solo il 50% degli aventi diritto, il problema sta evidentemente nell’offerta politica: per questo proponiamo un ambiente non leaderistico e aperto al contributo di tutti, con una campagna di tesseramento già avviata. Dato corpo al partito, a giugno si sceglierà il segretario nazionale, a settembre quelli locali". Al centro la volontà di accogliere le voci di chi non si sente pienamente rappresentato, come continua Cogliandro: "La libertà è per noi l’elemento fondante dell’azione politica e civile, mirata a moltiplicare l’opportunità di scelta per quante più persone possibili. Autocrazia, populismo e conservazione sono tendenze che segnano la politica europea degli ultimi tempi e che si trovano sia a destra che a sinistra. Noi vogliamo uscire da queste dinamiche e fornire uno stimolo anche a quei partiti che, alleati di una parte o dell’altra, si sentono stretti in quelle coalizioni". Linee guida promosse anche per la realtà maceratese, con l’idea di presentare il partito alle comunali del prossimo anno. "Stiamo lavorando a un’offerta politica innovativa per le prossime comunali – conclude Cogliandro – al fine di presentare una visione della città che consideri le sue reali necessità, viste in chiave prospettica e legate ai cambiamenti. Macerata si sta spegnendo dal punto di vista economico, è una provincia con inflazione tra le più alte d’Italia e affronta un calo demografico costante; le politiche conservatrici non funzionano più, dobbiamo dare nuovo slancio alla città e rimodellarla in funzione delle esigenze".

Martina Di Marco