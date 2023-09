Macerata Soccorso. Sicurezza e assistenza: da ben trent’anni al servizio della città

Grande festa per i 30 anni di Macerata Soccorso tra Pollenza, Macerata e Sforzacosta: l’associazione ha celebrato la ricorrenza nelle piazze, con i volontari travolti da abbracci e sorrisi, ringraziamenti e applausi. "Una festa memorabile", la definiscono presidente e vicepresidente, rispettivamente Adriano e Sauro Salvucci: una festa che ha coinvolto volontari, autorità civili, militari e tutta la comunità di Macerata e dintorni. Macerata Soccorso è un punto di riferimento nella Protezione civile, sia locale che nazionale: nel tempo, questa organizzazione ha fornito soccorso e supporto vitale alle persone in momenti di crisi e la festa dei 30 anni è stata un’occasione speciale per celebrare questo servizio dedicato alla comunità.

"L’evento di chiusura è stato un vero trionfo – spiegano presidente e vice -. Si è svolto per le vie del borgo di Sforzacosta, con un emozionante corteo di volontari soccorritori anche provenienti da altre associazioni e gruppi di Protezione civile comunali della provincia, che hanno sfilato indossando le loro divise, un tributo alle incessanti ore di servizio. Il tutto accompagnato dalla fanfara dei bersaglieri regionale umbra Renato Salucci’ per poi arrivare nella sede sociale dove i fondatori, i dirigenti del consiglio di Macerata Soccorso e le autorità intervenute hanno tenuto discorsi di saluto, evidenziando l’importanza di un’organizzazione simile, sempre al servizio della comunità. Il servizio di volontariato dei soccorritori è stato elogiato e celebrato e la comunità ha avuto l’opportunità di ringraziare coloro che sono sempre pronti a intervenire in caso di emergenza. Nonostante trent’anni di successi, Macerata Soccorso rimane impegnata a migliorare e ampliare il proprio servizio, guardando con ottimismo al futuro, con piani per ulteriori formazioni e per il potenziamento dell’infrastruttura di soccorso".

A tutti i partecipanti è stato permesso "di fare un viaggio nel tempo" attraverso le tre decadi di servizio di Macerata Soccorso: non sono mancati gli scambi di doni fra le varie associazioni, poi l’omaggio ai soccorritori più anziani. Sono stati premiati coloro che hanno dato un contributo eccezionale all’organizzazione. Sempre nella sede poi è stato organizzato un pranzo sociale con 220 persone: i pasti sono stati preparati con la cucina mobile di Macerata Soccorso. "La festa è stata un evento emozionante e significativo per la comunità – concludono Adriano e Sauro -. Ha celebrato un’organizzazione che è stata fondamentale per la sicurezza e il benessere di Macerata per tre decadi e ha lasciato ricordi importanti per i partecipanti, ricordi che resteranno indelebili".

L’associazione conta 200 soci, di cui 50 operativi (pronti a partire in caso di emergenza) dai 17 ai 77 anni, poi 13 mezzi e tanta esperienza alle spalle: ora, oltre al settore sanitario e logistico, vanta il gruppo motociclistico, il gruppo trasmissioni e il gruppo ricerca aerea e droni (quest’ultimo formato da volontari in possesso del brevetto di volo). Ma molti problemi restano: uno su tutti, il bisogno di liquidità per attrezzature e veicoli. In questi 30 anni, i volontari sono stati in prima linea nelle emergenze di ogni tipo, dai terremoti alle alluvioni, ma anche nella gestione dell’ordinario, nei servizi ai cittadini.