Macerata Soccorso: "Terremoti e alluvioni,da 30 anni in prima lineain tutte le emergenze"

di Chiara Gabrielli

In prima linea da trent’anni per far fronte alle emergenze: i volontari di Macerata Soccorso si preparano a festeggiare il trentesimo con una serie di appuntamenti. L’associazione, con sede a Sforzacosta, ha una storia che parte da lontano e che inizia con poche persone e un unico veicolo. Oggi è più forte e strutturata, con 200 soci, di cui 50 operativi (pronti a partire in caso di emergenza) dai 17 ai 77 anni, poi 13 mezzi e tanta esperienza alle spalle: ora, oltre al settore sanitario e logistico, vanta il gruppo motociclistico, il gruppo trasmissioni e il gruppo ricerca aerea e droni (quest’ultimo formato da volontari in possesso del brevetto di volo). Ma molti problemi restano: uno su tutti, il bisogno di liquidità per attrezzature e veicoli.

Il presidente Adriano Salvucci trascorre mattina, pomeriggio e sera a servizio dell’associazione, ogni giorno, e così Sauro Salvucci, il vicepresidente nonché uno dei soci fondatori, che vi dedica ogni momento libero dal lavoro. "Macerata Soccorso compie 30 anni e pensa al suo futuro – le loro parole –, abbiamo visto una grande crescita e uno sviluppo importante, specie nella strutturazione della logistica". Per la parte sanitaria, i volontari montano il Pma (posto medico avanzato), un piccolo ospedale da campo in tenda per piccole e grandi calamità. Ma al momento c’è una sola tenda funzionante: "L’unica che abbiamo, di 40 metri quadrati, ci è stata donata dalla Fondazione Carima – spiegano –, ma l’ideale sarebbe averne altre due, accoppiabili tramite un corridoio che le unisce, in modo che all’interno si creino reparti veri e propri. Così il Pma sarebbe completo. Per quanto possiamo, assembliamo qui in sede le varie attrezzature (torre faro, motopompa e così via), non si arriva a comprare tutto e quindi ci arrangiamo, però servirebbe più liquidità. I nostri progetti purtroppo camminano sempre al rallentatore, se per caso abbiamo bisogno di qualcosa subito dobbiamo aspettarci di averla invece, se va bene, dopo un anno. Se vogliamo essere professionali come richiedono le istituzioni, ci servono i mezzi". Poi c’è la logistica di supporto per le calamità: "In questi casi procediamo col montaggio tende per il ricovero delle persone, oltre all’allestimento dela cucina e della corrente per il fabbisogno dei volontari. È essenziale che i volontari sul posto siano del tutto autosufficienti". La cucina è stata in parte finanziata dalla Fondazione Lo Specchio dei Tempi di Torino: progettata da Adriano, è in grado di sfornare 1.000 pasti all’ora. Nata nel luglio del 1993, l’associazione ha un battesimo di fuoco nel 1997 con il terremoto Marche e Umbria, "allora non avevamo nemmeno la cucina, abbiamo cercato di renderci utili soprattutto stando vicino alle persone che avevano paura. Lì sono nate amicizie solide che sono durate nel tempo, ancora oggi ci sentiamo". Tra i grandi eventi, il terremoto del 2002 in Molise: "L’associazione è arrivata nel cuore della notte a Colletorto, a poche ore dalla prima scossa. Ricordiamo molto bene il contatto umano con quelle persone, abbiamo garantito pasti caldi e assistenza". Poi il terremoto in Pakistan, "dove sono andati alcuni nostri volontari" e, il 6 aprile 2009, a L’Aquila, "siamo stati per diversi giorni nella zona dell’ospedale". Poi l’alluvione di Senigallia nel 2014 fino al sisma del 2016: qui Macerata Soccorso era a Castelsantangelo sul Nera, dove è rimasta per un mese. Poi, quella di Ostra dello scorso anno. A giugno di quest’anno invece l’associazione si è attivata immediatamente per far fronte all’alluvione a Macerata, che ha colpito in particolare le frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta: "In quel caso, alla fine la Regione ha coordinato le varie associazioni qui, nella nostra sede", sottolineano Adriano e Sauro Salvucci. Il Coc di Macerata è allestito in uno spazio piccolo, "invece il Coc dovrebbe essere innanzitutto in una struttura ricettiva ampia e poi posizionato in un posto raggiungibile facilmente".

Ma come vive l’associazione? "Grazie al tesseramento (15 euro annuali per socio), ai servizi antincendio che i Comuni ci chiamano a fare, dato che i nostri volontari sono formati per antincendio alto rischio con i vigili del fuoco, e poi con le donazioni. Va avanti grazie a queste cose ma anche grazie alle persone, da chi annaffia le piante a chi viene a pulire la sede, da chi tiene in ordine l’officina a chi si occupa della manutenzione dei mezzi e a chi si prende cura del nostro cane Otto, dal segretario Merenziano Mezzadri ai volontari tutti che dedicano a questo il loro tempo". Perché l’associazione è impegno nell’emergenza e servizi ai cittadini, ma non solo: è oramai anche punto di incontro. Basta passare da quelle parti il mercoledì sera: l’appuntamento in sede è fisso ma non per lavoro, piuttosto per scambiare due chiacchiere, festeggiare un compleanno e stare un po’ insieme. "Macerata Soccorso è la realtà che è oggi soprattutto grazie alla volontà e alla tenacia del presidente Adriano – dice Alberto Paciaroni, il ‘re’ dell’officina e socio –, in questi 30 anni è stato sempre presente e ora è un’associazione cresciuta da tutti i punti di vista".