Macerata Softball al top. Stella al merito in Comune

Stella di bronzo al merito sportivo per la squadra Macerata Softball. Il riconoscimento è stato comunicato dal presidente Coni, Giovanni Malagò, al presidente della squadra, Carlo Migliorelli, accolto poi nella sala consiliare dal sindaco Sandro Parcaroli e dall’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi. Presenti anche Fabio Romagnoli, delegato del Coni per la provincia di Macerata, e Stefano Micozzi, manager Ares Safety, main sponsor.

Per i risultati ottenuti, a Migliorelli è stata consegnata la pergamena del premio Macerata Più, istituito dal Comune per sottolineare il valore dello sport. "Il riconoscimento ottenuto da Macerata Softball sottolinea la continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica del sodalizio maceratese" ha detto Parcaroli. "La Stella di bronzo rappresenta un traguardo prestigioso per la società e per tutti i collaboratori, atleti e sostenitori", ha affermato Sacchi.

La squadra Macerata Softball inizierà il 29 marzo il terzo campionato consecutivo di serie A1, dopo il ritorno nella massima serie: "Avremo anche quest’anno l’importante apporto del main sponsor Ares Safety e di altri sostenitori – ha detto Migliorelli – e porteremo ancora con orgoglio il logo Let’s Marche per la campagna promozionale della Regione. Il nostro palmarès annovera 5 titoli italiani e 5 Coppe dei campioni europee, a cui vogliamo fare onore proseguendo nel percorso di risalita verso i vertici del softball nazionale"