Macerata, sorpreso con hashish e mille euro in contanti: arrestato un 22enne

Macerata, 23 agosto 2023 – Operazione dei finanzieri del Gruppo di Macerata: con l’aiuto dell’unità cinofila antidroga sono stati sequestrati oltre 90 grammi di hashish, un bilancino, un coltello e 1.050 euro in contanti. Un 22enne è finito agli arresti domiciliari, mentre un secondo ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata.

Nell’ambito dei controlli concordati in sede di comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, in stazione a Macerata i militari hanno sottoposto a controllo due ragazzi, un 20enne di Montegranaro e un 22enne di Macerata, appena scesi dal treno, insistentemente segnalati dal cane antidroga Hanima.

Il ragazzo, residente a Montegranaro, trovato in possesso di poco meno di un grammo di hashish, nell’immediatezza del controllo ha riferito di averli poco prima acquistati dal suo compagno di viaggio, trovato in possesso di circa sei grammi della stessa sostanza oltre a 1.050 euro in contanti. Le operazioni di polizia giudiziaria sono proseguite nell’abitazione del ragazzo di Macerata, dove i militari, all’interno di una vetrinetta situata nella camera del ragazzo, hanno rinvenuto circa 85 grammi di hashish oltre ad un coltello e un bilancino.

In totale sono stati sequestrati oltre 90 grammi di hashish. Il 22enne è stato arrestato e posto dalla locale autorità giudiziaria agli arresti domiciliari, mentre il 20enne è stato segnalato alla locale Prefettura. L’operazione di servizio in parola si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e contrastare i traffici illeciti e rientra tra i prioritari compiti della Guardia di Finanza la quale opera costantemente a salvaguardia della vita umana, concorrendo a tutelare l’ordinata e civile convivenza sociale, nonché la sicurezza pubblica, testimoniando, altresì, il costante presidio esercitato sul territorio a contrasto di un fenomeno connotato da forte pericolosità.