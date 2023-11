Macerata sotterranea. Dalle grotte medievali al rifugio antiaereo, tour nella città nascosta

Tra grotte e gallerie artificiali di epoca medievale si è svolto il secondo itinerario di visite guidate nel centro storico di Macerata, a cura dell’associazione turistico-culturale Macerata by Marche. Nella giornata di ieri si sono susseguiti gruppi di visitatori interessati alla storia e alla conservazione del sottosuolo della città, accompagnati da guide specializzate e dagli esperti del Centro di Speleologia di Montelago. Prima tappa, il sotterraneo di Palazzo Buonaccorsi. Camminando al suo interno è possibile scorgere cunicoli e nicchie della grotta un tempo adibita a cantina e neviera per alimenti. Qualche passo ancora per le vie del nostro centro ed ecco il Museo di Storia Naturale. Muovendosi prima tra le stanze espositive del palazzo Rossini-Lucangeli e scendendo poi le scale fino alla galleria sottostante, i curiosi sono stati accolti in nuove strettoie, scavate in tempi antichi per il recupero di materiali quali l’argilla e la creta. È con i caschi sulla testa e le torce alla mano che si entra nella terza cavità artificiale in programma, il rifugio antiaereo di Rampa Zara. Nascondiglio dei civili durante la guerra, è stato ricavato da un tratto di mura di cinta ed è oggi visitabile nei suoi spazi, una volta collegati agli antichi palazzi nobiliari sovrastanti. A conclusione d’evento, l’organizzatrice Elena Prokopenko interviene, soddisfatta dei risultati raggiunti. "È stato un successo sotto ogni punto di vista. Grazie all’aiuto delle guide e del Centro di Speleologia siamo riusciti a proporre itinerari insoliti e coinvolgenti anche per i bambini. Il numero complessivo di partecipanti ha sfiorato le 350 persone, tutte pronte a complimentarsi per l’organizzazione. Purtroppo, per una questione di logistica e sicurezza, non siamo riusciti ad accogliere tutti nel tour sotterraneo della città, ma siamo più che soddisfatti del grande interesse dimostrato. È importante dare visibilità alle zone nascoste ed è bello vedere come Macerata sia sempre pronta a rispondere quando si propongono eventi culturali di questo genere. Ho già ricevuto richieste di nuovi tour e percorsi, sicuramente ci saranno proficue occasioni in futuro".