Macerata, ubriaco orina sul palazzo davanti alla caserma dei carabinieri: denunciato e multato

Macerata, 3 luglio 2023 – In pieno giorno orina sul palazzo di fronte al comando dei carabinieri. Fermato dai militari, ha pensato bene di spintonarli per cercare di darsela a gambe. Così è stato portato in caserma, dove è stato denunciato. Protagonista della vicenda è un marocchino trentenne, ubriaco, che nel pomeriggio di venerdì scorso si è fermato a soddisfare il suo bisogno fisiologico proprio di fronte all’ingresso principale della caserma, senza preoccuparsi delle persone che affollavano le vie del centro.

L’episodio è stato immortalato dalle telecamere della caserma, con il militare in servizio che ha allertato la pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, impegnata in altri controlli. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri mentre girovagava, in evidente stato di ubriachezza, per le vie del centro.

Fermato dai militari, il 30enne è apparso sin da subito poco collaborativo, rifiutando di fornire i propri documenti, spintonando i carabinieri e cercando di allontanarsi. Lo straniero è stato così condotto in caserma dove, al termine delle procedure di identificazione, all’esito delle quali è stata accertata la sua regolarità sul territorio nazionale, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Macerata per resistenza a pubblico ufficiale e gli sono state contestate le violazioni per atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza manifesta, per le quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa di 205 euro.