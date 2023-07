Macerata, un anno di iniziative per i bambini e le famiglie

Più di un anno fa l’amministrazione comunale ha intrapreso il percorso per l’istituzione del Consiglio dei bambini e delle bambine. Inoltre ha lanciato la campagna "Negozio amico dei bambini e delle bambine" alla quale hanno aderito oltre 200 attività commerciali. "Una città capace di accogliere il bambino e in grado di promuovere politiche relative al benessere dei bambini e delle famiglie potrà accogliere le esigenze e le diversità di tutti – ha commentato l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta –. Grazie al lavoro dell’Ufficio scuola e cultura abbiamo proposto attività di qualità". Numerosi gli appuntamenti promossi quest’anno. Nella biblioteca Mozzi Borgetti si sono svolti sei incontri di Nati per Leggere – Nati per la musica, oltre a quattro appuntamenti di letture ed esperienze creative della Bibliovaligia. Poi "Steam in biblioteca", un’iniziativa diretta ai ragazzi delle medie: hanno approfondito il rapporto tra cinema e letteratura e sperimentato le principali tecniche di sceneggiatura e montaggio. Hanno partecipato 15 ragazzi in presenza e 20 online. Alla Mozzi Borgetti si è svolto il corso di italiano realizzato, per il secondo anno, con l’Università di Macerata, con una cinquantina di studenti. Palazzo Buonaccorsi ha accolto il "Gran Tour Marche" a cura di Sistema Museo. Numerose le iniziative organizzate da Macerata Culture; in programma appuntamenti di giovedì 13 e 27 luglio e giovedì 3 e 24 agosto legati alla mostra su Sante Monachesi. E poi ancora il gradissimo successo del progetto "Lo Sferisterio a scuola" che ha visto il coinvolgimento di oltre 11mila spettatori tra docenti, bambini e famiglie. Il Comune è inoltre partner di due progetti: "Crescere nel villaggio", co-finanziato dall’Impresa sociale con i bambini e dalla Fondazione Generali Italia – The Human Safety Net, Ora di Futuro e "C’era una volta". È partita da poco "E… state in città!", laboratori gratuiti per famiglie e bambini 0-6 anni, nei giardini dei nidi comunali e altrove. A breve sarà visitabile la mostra "I bambini e la città".