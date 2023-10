Macerata viaggia a tutto jazz. Sabato al Lauro Rossi al via l’omaggio a Stevie Wonder

Tutto pronto per la nuova edizione di Macerata jazz, la rassegna ideata e organizzata dall’associazione Musicamdo, che si aprirà sabato al teatro Lauro Rossi con il nuovo progetto di Fabrizio Bosso in omaggio a Stevie Wonder. Il repertorio prevede alcune delle canzoni più significative di Wonder, attingendo a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni Sessanta fino all’ultima pubblicazione del 2004. La tromba di Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci, insieme al clarinetto di Nico Gori qui in veste di special guest, sono i protagonisti di un omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici di tutti i tempi. Nel pomeriggio, invece, si avviano gli appuntamenti musicali al Centrale di piazza della Libertà con gli aperitivi in jazz. Sabato, a partire dalle 19.30 per poi riprendere dopo il concerto a teatro con la jam session, si esibirà la cantante Anna Laura Calderon con il resident trio composto da Alessandro Menichelli al piano, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Nel suggestivo Vicolo Consalvi, invece, alle 19 verrà inaugurata la mostra fotografica "Marche Jazz stories, 30 scatti per raccontare i luoghi jazz delle Marche", dove in occasione di ogni appuntamento di Macerata Jazz, per mezz’ora a partire dalle 19, tra gli scatti dei fotografi marchigiani Carlo Pieroni, Andrea Feliziani, Viviana Falcioni, Luciano Serafini e Roberto Conti che raccontano in pillole gli oltre 50 anni di jazz nelle Marche vissuti tra i Festival e la scoperta di luoghi belli e insoliti, risuoneranno le note dei sax dell’azienda Borgani. Biglietti disponibili alla biglietteria di piazza Mazzini o su vivaticket.