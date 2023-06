Incidente a Macerata, volo di dieci metri dopo lo schianto in moto: 21enne a Torrette

Macerata, 1 giugno 2023 – Un 21enne di Macerata è stato trasportato in eliambulanza a Torrette dopo un brutto incidente in via Fonte della Quercia, sotto il quartiere Pace. Il ragazzo era in sella alla sua moto Kawasaki quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgoncino all’altezza dell’incrocio della Cimar. A quanto pare, l’uomo alla guida del furgone si stava immettendo sulla strada quando è sopraggiunta la moto del ragazzo.

L’impatto è stato violento e il ragazzo ha fatto un volo di una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che è stato trasportato in eliambulanza a Torrette. Sul posto anche alcuni familiari del ragazzo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi del caso.