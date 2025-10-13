Maceratese, che festa: ribaltata L’Aquila. Osorio e Marras regalano tre punti d’oro

Maceratese 2L'AQUILA 1

MACERATESE: Gagliardini; Perini, Morganti, Mastrippolito, Ciattaglia; Ambrogi, Ruani; Marras, Gagliardi (42’ st Lucero), Papa (6’ st Cirulli); Osorio. A disp.: Cusin, Sciarra, Vanzan, Nasic, Sabattini, Lorenzi. All. Possanzini.

L’AQUILA: Michelin; Brunetti, Scognamiglio (36’ st Carella), Tavcar (25’ st Tomas), Cioffredi (36’ st Astemio), Buchel, Zampa (25’ st Mantini), Trifelli; Banegas (25’ st Ndoye); Sparacello, Di Renzo. A disp. Spareko, Corigliano, Lombardi, Tondi. All. Pochesci.

Arbitro: Saccà di Messina.

Reti: 14’ Brunetti, 18’ st Osorio, 25’ st rig. Marras.

Note - Presenti 2.000 spettatori. Ammoniti: Morganti, Tavcar, Zampa. Angoli: 1-4.

In quattro minuti la Maceratese ribalta il risultato e certe convinzioni, come fare gol di testa a una difesa di giganti come quella aquilana e arginare l’attacco abruzzese, il migliore del girone. Alla fine arrivano 3 punti d’oro per i biancorossi in una partita dall’elevato tasso di difficoltà con i padroni di casa, costretti a rinunciare all’ultimo a Neglia e a De Angelis, che cambiano marcia nella ripresa e in quattro minuti imprimono la svolta decisiva costringendo gli avversari a rincorrere. Al 14’ il risultato si sblocca: L’Aquila fa valere la maggior fisicità in area e sullo spiovente dalla bandierina è letale il colpo di testa di Brunetti. Gagliardini (19’) ci mette una pezza neutralizzando il pallonetto di Brunetti ben servito in area. L’Aquila ci prova poi con Di Renzo, l’attaccante mette al centro per Sparacello (29’) che spara alto. Si va negli spogliatoi con gli abruzzesi avanti di un gol. Si torna in campo. Al 6’ L’Aquila ha la palla del raddoppio: fallo in area su Di Renzo punito con il rigore, Banegas spiazza il portiere ma calcia fuori, la Maceratese tira un sospiro di sollievo e il pericolo corso infonde coraggio ai padroni di casa. Marras (11’) ci prova dal limite senza inquadrare lo specchio. Si fa vedere Osorio (12’) che sulla fascia crea non pochi problemi alla retroguardia ospite, il giocatore trova il varco per mettere al centro un invitante pallone che Ruani (12’) colpisce debolmente.

La Maceratese insiste e Osorio, il migliore in campo, viene messo a terra: dalla punizione di Gagliardi è Osorio (18’) a trovare il tempo giusto per farsi valere tra i giganti e di testa pareggia i conti. Gli abruzzesi si scoprono e sullo spazio si butta Cirulli atterrato dal portiere: rigore. Dal dischetto Marras (25’) fa centro e la Maceratese ribalta il risultato. Gli ospiti provano a rimettersi in carreggiata, ma di fronte trovano un avversario attento. Contropiede (35’) con Di Renzo anticipato in angolo da Mastrippolito. Gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio, ma la difesa resiste ai tentativi ospiti che conoscono il primo stop del campionato.

Lorenzo Monachesi